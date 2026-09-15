Kırklareli Gençlik ve Spor İl Müdürü Babuşcu, yurtları inceledi

Kırklareli Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrah Yüksel Babuşcu, Gençlik ve Spor Bakanlığına (GSB) bağlı öğrenci yurtlarında incelemede bulundu.

Yurtlarda yürütülen hazırlık çalışmaları ile kayıt süreçlerini yerinde takip eden Babuşcu, yurt yöneticilerinden bilgi aldı.

Öğrencilerin barınma, yemekhane ve sosyal alanlardaki imkanlarını detaylıca inceleyen Babuşcu, kente gelecek gençlere konforlu ve güvenli bir ortam sunmak için tüm tedbirlerin alındığını belirtti.

Babuşcu, yeni dönemin tüm öğrencilere, akademisyenlere ve yurt personeline hayırlı olmasını dileyerek, "Gençlerimizin Kırklareli'nde kendilerini evlerinde hissetmeleri ve eğitim hayatlarını huzurla sürdürebilmeleri için tüm ekibimizle sahadayız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA