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Kırklareli'de Tarımsal Kalkınma ve Kadın Çiftçiler Tarla Günü Etkinlikleri

Kırklareli'de Tarımsal Kalkınma ve Kadın Çiftçiler Tarla Günü Etkinlikleri
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Kırklareli Valisi Uğur Turan, Dokuzhöyük Tarımsal Kalkınma Kooperatifini ziyaret ederek süt ürünleri üretimi hakkında bilgi aldı. Vize ilçesinde ise Tarla Günü etkinliği düzenlenip kadın çiftçilerin pırasaları hasat edildi.

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Dokuzhöyük Tarımsal Kalkınma Kooperatifini ziyaret etti.

Turan, ziyarette, kooperatifin süt ürünleri üretim alanında incelemede bulundu.

Kooperatif Başkanı Recai Ergün'den süt ürünleri üretimleri hakkında bilgi alan Turan, kooperatif yetkililerine görevlerinde başarı diledi.

Tarla Günü etkinliği yapıldı

Vize ilçesindeTarla Günü etkinliği düzenlendi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce Kadın Çiftçiler Tarımsal Yeniliklerle Buluşuyor Programı dolayısıyla "Pırasa Tarımında Yeşeren Bereket" Projesi kapsamında pırasa hasadı yapıldı.

Kadın çiftçilerin yetiştirdiği "İnegöl-92" ve "Kırıkköy" çeşidi pırasalar hasat edildi.

Vize Tarım ve Orman Müdürü Zeynep Şeyda Gürsu, kadın çiftçileri tebrik ederek hasadın bereketli geçmesini diledi.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Güncel

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