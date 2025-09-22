Haberler

Kırklareli'de Süt İşletmeleri Denetlendi

Güncelleme:
Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, süt ve süt ürünleri işletmelerinde hijyen, üretim ve personel sağlık kontrolleri gerçekleştirdi. Denetimlerin devam edeceği bildirildi.

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğünce süt işletmeleri denetlendi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol Şubesi ekipleri, süt ve süt ürünleri işletmelerinde kontrollerde bulundu.

Ekipler denetimlerde üretim alanları, hijyen kuralları ve personelin sağlık karnelerini inceledi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, kentte süt ve süt ürünleri işletmelerine yönelik denetimlerin süreceğini bildirdi.

Kaynak: AA / Nihat Evren - Güncel
