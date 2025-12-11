Kırklareli Gençlik ve Spor Müdürlüğünce düzenlenen futbol turnuvası sona erdi.

Öğrenci yurtları arasında düzenlenen turnuvada Çotanakspor birinci oldu.

Gençlik ve Spor Müdürü Emrah Yüksel Babuşcu, turnuvaya katılan öğrencilere teşekkür etti.

Bu tür etkinliklerin birlik ve beraberliğin sağlanması açısından önemli olduğunu ifade eden Babuşcu, Çotanakspor'u tebrik etti.

İhracat yapan işletmeler denetlendi

Lüleburgaz'da ahşap ürün ihraç eden işletmelerde denetim gerçekleştirildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ihracata yönelik üretim yapan işletmelerde incelemelerde bulundu.

Ekipler, denetimlerde ürünleri kontrol ederek işletmelerin belge ve uygunluk durumlarını inceledi.