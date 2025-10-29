Haberler

Kırklareli'de Cumhuriyet Bayramı'nda Türk Yıldızları'ndan Muhteşem Gösteri

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhuriyet'in 102. yıldönümü kutlamaları kapsamında Kırklareli'de Türk Yıldızları akrobasi timi gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Vatandaşlar, gökyüzünde çizilen ay-yıldız ve kalp şeklindeki figürlerle unutulmaz anlar yaşadı.

KIRKLARELİ'de, Cumhuriyet'in 102'nci yıldönümü kutlamaları kapsamında, Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi Türk Yıldızları, gösteri uçuşu yaptı. Yaklaşık yarım saatlik uçuşta, pilotların gösterileri ilgiyle izlenirken, göğe çizilen ay-yıldız ve kalp alkış topladı.

Kırklareli'de gerçekleştirilen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında, THK'nın akrobasi timi Türk Yıldızları, gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Kentin Devlet Su İşleri (DSİ) tesislerindeki Kırklareli Barajı'na kurulan alandan izlenen etkinliğe Kırklareli Valisi Uğur Turan ve protokol üyeleri de katıldı. Saat 16.30'da başlayan gösteride, pilotların gösterileri nefes keserken, vatandaşlar da o anları ilgiyle izleyerek cep telefonlarıyla kaydetti. Akrobasi timinin gökyüzünde çizdiği ayyıldız ve kalp ise katılımcılardan alkış aldı.

Gösteri sonunda Kırklareli Valisi Uğur Turan ile Belediye Başkanı Derya Bulut, Türk Yıldızları ekibinden gelen temsilcilere hediyeler verdi.

'TÜYLERİM DİKEN DİKEN OLDU'

Gösteriyi izleyen üniversite öğrencisi Enes Yüce, tüylerinin diken diken olduğunu belirterek, "Çok güzel bir etkinlikti. Ben zaten sürekli havacılık etkinliklerine gidiyorum. Hele ki Türk bayrağı çizmeleri çok hoşuma gitti, tüylerim diken diken oldu. Keşke daha fazla böyle etkinlikler yapılsa" dedi.

Üniversite öğrencisi Kerem Peri de, "Bu gösteriyi çıplak gözle izlemek, telefonla kaydetmek çok güzel bir duygu. Tüylerimiz diken diken izledik. Milli duygularımız kabardı diyebilirim. Böyle etkinliklerin daha fazla olmasını isterdim" diye konuştu.

'SEVEREK İZLEDİK'

İstanbul'dan gelen Efe Özçetin ise Türk Yıldızları'nın her zaman göğüsleri kabartan gösteriler yaptığını söyleyerek, "Gösteri çok güzel. İstanbul'da da birkaç defa denk geldim. Severek izledik. Küçükken hep pilot olmak isterdim ama nasip elektrik okumak oldu. Türk Yıldızları her zaman göğsümüzü kabartan şeyler yapıyorlar, onlara teşekkür ediyoruz" ifadesini kullandı.

Haber – Kamera: Umut IŞIK – Batuhan SEVER / EDİRNE,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
FED, faiz kararını açıkladı

FED, piyasaların merakla beklediği kararını açıkladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Faciaya anbean şahit oldu! Söyledikleri kan donduran cinsten

Faciaya anbean şahit oldu! Söyledikleri kan donduran cinsten
Alman turistlere 59 bin lira hesap çıkaran restorana rekor ceza

Turistlere çıkardığı hesabın bedeli ağır oldu! Kesilen cezaya bakın
Instagram'a bomba yeni özellik! Kullanıcılar buna bayılacak

Instagram'a bomba yeni özellik! Kullanıcılar buna bayılacak
Süper Lig takımı Ziraat Türkiye Kupası'ndan elendi

Süper Lig ekibi BAL Ligi takımına yenildi, Türkiye Kupası'ndan elendi
Faciaya anbean şahit oldu! Söyledikleri kan donduran cinsten

Faciaya anbean şahit oldu! Söyledikleri kan donduran cinsten
Gazze'ye saldırı emri veren Netanyahu'nun ayarını bozan görüntü

Netanyahu'nun ayarını bozan görüntü
Güllü'nün kızı, annesi için yazdığı 'Bu kadın ölsün' mesajını böyle savundu

Güllü'nün kızı, annesi için yazdığı o mesajı böyle savundu
Galatasaray'da flaş gelişme! Barış Alper takımdan ayrılıyor

Galatasaray'da flaş gelişme! Barış Alper takımdan ayrılıyor
Yol yapım çalışmasında 30 metrelik kuyuya düşen işçi öldü

Saatler süren bekleyişin ardından yakınları sinir krizi geçirdi
Çalınan eserlerin değeri dudak uçuklatıyor! Dünyanın gözlerini çevirdiği soygunda 2 kişi gözaltında

Dev soygun için beklenen açıklama geldi
Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan kulüp yok oldu

Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan kulüp yok oldu
300 dairesi olan şarkıcı Emrah, sahnede hüngür hüngür ağladı

300 dairesi olan Emrah, sahnede hüngür hüngür ağladı
Gebze'de 7 katlı binanın çökme anı güvenlik kamerasında

İşte 7 katlı binanın yıkılma anı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.