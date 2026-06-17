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Kırklareli'nde üreticiler bilgilendiriliyor

Kırklareli'nde üreticiler bilgilendiriliyor
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Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri köylerde üreticilere tarımsal üretim planlaması, aşılama, sulama ve devlet desteklemeleri hakkında bilgi veriyor. Müdür Karaca, saha çalışmalarının süreceğini belirtti.

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri üreticileri bilgilendiriyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince köylerde gerçekleştirilen programlarda üreticilere, tarımsal üretim planlaması, genel tarım sayımı, aşılama çalışmaları, sulama yöntemleri ve devlet desteklemeleri hakkında bilgi veriliyor.

Sahada üreticilerle bir araya gelen ekipler, çiftçilerin sorularını yanıtlayarak talep ve önerilerini dinliyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, köy köy gezerek yürüttükleri bilgilendirme faaliyetlerinin süreceğini söyledi.

Üreticilerin her zaman yanında olduklarını dile getiren Karaca, "Tarımsal üretimde verimliliği artırmak ve çiftçilerimizi yeni uygulamalar ile desteklemeler hakkında doğru bilgilendirmek amacıyla saha çalışmalarımıza büyük önem veriyoruz. Tarımın her kademesinde üreticilerimizi desteklemeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Özgün Tiran
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