Kırklareli Cumhuriyet Başsavcısı Taşkoparan, ziyarette bulundu
Kırklareli Cumhuriyet Başsavcısı Özkan Levent Taşkoparan, Gençlik ve Spor Müdürü Emrah Yüksel Babuşcu'yu ziyaret ederek başarılar diledi. Babuşcu, sporla kentin adını duyurmak için yoğun bir çaba içerisinde olduklarını ifade etti.
Kırklareli Cumhuriyet Başsavcısı Özkan Levent Taşkoparan, Gençlik ve Spor Müdürü Emrah Yüksel Babuşcu'yu ziyaret etti.
Taşkoparan, makamında ziyaret ettiği Babuşcu'ya görevinde başarı diledi.
Babuşcu da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Çalışmaları hakkında bilgi veren Babuşcu, kentin adını sporla duyurmak için gece gündüz demeden çalıştıklarını kaydetti.
Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel