Haberler

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcısı Taşkoparan, ziyarette bulundu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcısı Özkan Levent Taşkoparan, Gençlik ve Spor Müdürü Emrah Yüksel Babuşcu'yu ziyaret ederek başarılar diledi. Babuşcu, sporla kentin adını duyurmak için yoğun bir çaba içerisinde olduklarını ifade etti.

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcısı Özkan Levent Taşkoparan, Gençlik ve Spor Müdürü Emrah Yüksel Babuşcu'yu ziyaret etti.

Taşkoparan, makamında ziyaret ettiği Babuşcu'ya görevinde başarı diledi.

Babuşcu da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Çalışmaları hakkında bilgi veren Babuşcu, kentin adını sporla duyurmak için gece gündüz demeden çalıştıklarını kaydetti.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
14 suçlu 5 ülkede yakalandı! Aralarında Çirkinler suç örgütü yöneticisi de var

Tuhaf bir isimle hayatımıza giren çetenin lideri yakalandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

OnlyFans yıldızı Sophie Rain'in geliri 100 milyon doları aştı

Benim diyen sanayici onun kadar para kazanmıyor
Dev şirket milyarlarca dolarlık altını nükleer sığınakta saklamaya başladı

Dev şirket tonlarca altını nükleer sığınakta saklamaya başladı
Fener'in yıldızı Galatasaray'ın paylaşımını beğendi, ortalık karıştı

Galatasaray'ın paylaşımını beğendi, ortalık karıştı
'6 katlıyı yiyemeyen 8 katlıyı yiyemez' kuralı getiren hamburgerciye inceleme başlatıldı

Tuhaf kuralları ile gündeme gelen hamburgerci için harekete geçildi
OnlyFans yıldızı Sophie Rain'in geliri 100 milyon doları aştı

Benim diyen sanayici onun kadar para kazanmıyor
2026'da akılalmaz olay! 16 yaşındaki Muhammet 'töre' kurbanı oldu

16 yaşındaki Muhammet "töre" kurbanı oldu
DEM Parti'nin saç örme akımına katılan hemşire görevinden uzaklaştırıldı

DEM Parti'nin saç örme akımına katılan hemşireye bir darbe daha