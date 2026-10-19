Kırklareli Berberler ve Kuaförler Odası başkanlığına Karakahya 126 oyla seçildi

Kırklareli Berberler ve Kuaförler Odası başkanlığına Karakahya 126 oyla seçildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kırklareli Berberler, Kuaförler ve Güzellik Salonu İşletmecileri Esnaf ve Sanatkarlar Odası başkanlığına Kurtuluş Karakahya seçildi. Dört listenin yarıştığı ve 265 üyenin oy kullandığı seçimde Karakahya'nın beyaz listesi 126 oy alırken 6 oy geçersiz sayıldı.
Kırklareli Berberler, Kuaförler ve Güzellik Salonu İşletmecileri Esnaf ve Sanatkarlar Odası başkanlığına Kurtuluş Karakahya seçildi.
Dört listenin yarıştığı seçimde 265 üye oy kullandı. Kullanılan oyların 6'sı geçersiz sayıldı.
Seçim sonucunda Kurtuluş Karakahya'nın beyaz listesi 126 oy aldı.
Diğer adaylardan Yasin Koldan'ın mavi listesi 67, Hamit Yeşilfidan'ın sarı listesi 57, Çiğdem Karagöz Perese'nin kırmızı listesi ise 9 oy aldı.
Sonuçların ardından Karakahya, başkanlık görevine seçildi.
Kurtuluş Karakahya başkanlığındaki yönetim kurulunda Ahmet Akıncı, Emine Ünlü, Hasan Çolakoğlu, Yasemin Keskin, Serkan Kapısız ve Tülay Namlı yer aldı.