Kırklareli Belediye Başkanı Bulut, esnaf ziyaretinde bulundu
Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, Karakaş Mahallesi'nde esnafı ziyaret etti. Başkan Bulut, altyapı çalışmaları hakkında bilgi vererek, esnafın taleplerini dinledi.
Karakaş Mahallesi'nde dükkanları ziyaret eden Bulut, esnafla sohbet edip taleplerini dinledi.
Şubat ayında başlaması planlanan altyapı çalışmasıyla ilgili esnafa bilgi veren Bulut, kentin büyük bir sorununu çözüme kavuşturacak olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.
Altyapı çalışmalarının zor olduğunu vurgulayan Bulut, çalışmalar başladığında tüm vatandaşların desteğine ihtiyaçları olduğunu kaydetti.
Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel