Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, dünya şampiyonu Çelikkanat'ı kabul etti

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Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, Mısır'da düzenlenen CMAS Paletli Yüzme Açık Su Dünya Şampiyonası'nda altın ve bronz madalya kazanan Derin Çelikkanat'ı makamında kabul etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, şampiyonada 3000 metre yarışında altın madalya kazanarak dünya şampiyonu olan ve 1000 metre çift palet yarışında dünya üçüncülüğü elde eden Çelikkanat, antrenörleri Can Şerifoğlu ve Sinan Akın ile birlikte Başkan Bulut'u ziyaret etti.

Bulut, Kırklareli'nin adını dünyaya duyuran ve Türk bayrağını göndere çektiren Çelikkanat ile gurur duyduklarını belirtti.

Çelikkanat'ın başarısının gençlere örnek olduğunu vurgulayan Bulut, milli sporcuyu, antrenörleri Can Şerifoğlu ve Sinan Akın ile??????? sporcunun ailesini tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Kaynak: AA