Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut Ahilik Haftası'nda Esnafları Ziyaret Etti

Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, Ahilik Haftası kapsamında esnafları ziyaret etti.

Bulut, Ticaret İl Müdürü Mustafa Uzan, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği BaşkanıAli Fuat Şeker, Bakkal ve Perakendeciler Esnaf Odası Başkanı Hikmet Ay, Seyyar Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Resul Yıldırım, Kahveciler Esnaf Odası Başkanı Şaban Doğan ile birlikte kapalı pazar yerindeki esnafların Ahilik Haftasını kutladı.

Esnaflarla sohbet eden Bulut ve beraberindekiler istekleri de dinledi.

Ahiliğin önemine değinen Bulut, "Ahiliğin köklü değerlerini yaşatarak, birlik ve beraberlik içerisinde daha güzel bir Kırklareli inşa etmeye hep birlikte devam edeceğiz." dedi.