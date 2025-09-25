Haberler

Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut Ahilik Haftası'nda Esnafları Ziyaret Etti

Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut Ahilik Haftası'nda Esnafları Ziyaret Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, Ahilik Haftası kapsamında esnafları ziyaret etti ve Ahiliğin önemine vurgu yaparak esnafların isteklerini dinledi.

Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, Ahilik Haftası kapsamında esnafları ziyaret etti.

Bulut, Ticaret İl Müdürü Mustafa Uzan, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği BaşkanıAli Fuat Şeker, Bakkal ve Perakendeciler Esnaf Odası Başkanı Hikmet Ay, Seyyar Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Resul Yıldırım, Kahveciler Esnaf Odası Başkanı Şaban Doğan ile birlikte kapalı pazar yerindeki esnafların Ahilik Haftasını kutladı.

Esnaflarla sohbet eden Bulut ve beraberindekiler istekleri de dinledi.

Ahiliğin önemine değinen Bulut, "Ahiliğin köklü değerlerini yaşatarak, birlik ve beraberlik içerisinde daha güzel bir Kırklareli inşa etmeye hep birlikte devam edeceğiz." dedi.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
Trump'tan jest! Her lidere açılmayan kapı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a açıldı

Trump'tan jest! Her lidere açılmayan kapı Erdoğan'a açıldı
Eser Karaca cinayetinin görüntüleri ortaya çıktı! Hastanede acımadan sıkmış

Kan donduran cinayetin görüntüleri! Hastanede acımadan sıkmış
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Onay çıktı! İspanya, Türkiye'den 45 adet HÜRJET satın alacak

Avrupa ülkesi kararını verdi! Türkiye'den 45 adet satın alacaklar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.