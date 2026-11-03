Kırklareli Belediye Başkanı Bulut, dünya üçüncüsü Çelikkanat'ı görüntülü kutladı

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Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, Mısır'da düzenlenen yüzme şampiyonasında dünya üçüncüsü olan milli sporcu Derin Çelikkanat'ı tebrik etti.

Bulut, Mısır'da bulunan Çelikkanat'ı cep telefonu ile görüntülü arayıp bir süre sohbet etti.

Çelikkanat'ın Kırklareli'nin adını dünyaya duyurduğunu aktaran Bulut, "Sen bugün yalnızca dünya üçüncüsü olmadın???????, Kırklareli'mizin adını dünyanın dört bir yanına taşıdın, bayrağımızı göndere çektirdin. En önemlisi de hayallerinin peşinden koşan çocuklarımıza ve gençlerimize, emek verildiğinde, sabredildiğinde ve vazgeçilmediğinde nelerin başarılabileceğini gösterdin. Yolun açık, başarıların daim olsun." ifadelerini kullandı.

Bulut, sporcunun antrenörü Can Şerifoğlu'nu da kutladı.

Kaynak: AA