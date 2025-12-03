Haberler

Kırklareli Belediye Başkanı Bulut altyapı çalışmaları için "maaşından" fedakarlık etmeye hazır olduğunu belirtti Açıklaması

Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, kentin altyapı sorunlarına çözüm getirmek amacıyla 2026 yılının şubat ayında başlayacak altyapı yenileme çalışmalarını duyurdu. 5 milyar lira bütçeyle gerçekleştirilecek projede, ilk kazmanın vatandaşlar ile birlikte vurulması planlanıyor.

Bulut, makamında düzenlediği basın toplantısında, kentin en önemli probleminin altyapı olduğunu söyledi.

Geleceğe bırakılacak en büyük mirasın altyapı olacağını vurgulayan Bulut, kentin geleceğini teminat altına alacak altyapı sorununun çözüme kavuşturulacağını kaydetti.

30 Aralık'ta İller Bankası tarafından altyapının yenilenmesi için ihale yapılacağını ifade eden Bulut, çalışmaların 2026 yılının şubat ayında başlayacağını anlattı.

Altyapı çalışmalarının zor olduğuna dikkati çeken Bulut, "İşin kolayı altyapıyı yapmamak, ötelemek, bahaneler üretmekti. Ama biz ekip arkadaşlarımızla zoru tercih ettik. Çünkü şuna inandık, marifet bugünü kurtarmak değil, bugünü güzelleştiren bir makyaj yapmak değil. Marifet Kırklareli'mizin asli sorununa çözüm üretmekti." dedi.

Kentin temel bir sorununu çözüme kavuşturacak olmanın heyecanını yaşadığını aktaran Bulut, bu süreçte kendisine destek olan herkese teşekkür etti.

İlk kazmayı vatandaşlarla birlikte vurmak istediğini belirten Bulut, şöyle devam etti:

"Çünkü altyapı çok zor bir süreç. Vatandaşlarımızın doğal ve ferah yaşamlarını zorlayacak bir süreç. Ama ben kalben inanıyorum ki tüm hemşerilerim, kolayı değil zoru tercih edeceğimizi bildiği için tercihini bizden yana kullandı.

Bizler de sizleri mahcup etmemek, bize oy atan atmayan tüm vatandaşlarımızın ve gelecek kuşakların yaşam kalitesini artırmak için inanılmaz zor bir süreci başlattık. İnşallah hep birlikte tarih yazacağız."

Yaklaşık 5 milyar lira bütçeyle yürütülecek altyapı çalışmalarının kredi kullanılarak gerçekleştirileceğini bildiren Bulut, "Belediye Başkanı olarak gerekirse tüm maaşlarımdan fedakarlık edeceğim, gerekirse maaş almayacağım. Ekip arkadaşlarımın da aynı özveriyi göstereceğine inanıyorum." diye konuştu.

Bulut, açıklamalarının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
