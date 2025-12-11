Haberler

Kırıkkale'deki Kimya Fabrikasındaki Yangının Sebebi Belli Oldu

Güncelleme:
Kırıkkale Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir kimya fabrikasında çıkan yangın, madeni yağ bölümünde başladı. 80 araç ve 262 itfaiye personeliyle müdahale edilen yangın 10 saat süren çalışmalar sonucunda kontrol altına alındı. Yangında can kaybı yaşanmazken, 2 kişi dumandan etkilendi.

KIRIKKALE Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) kimya fabrikasındaki yangının madeni yağ bölümünden çıktığı belirlendi.

Yahşihan ilçesi Kızılırmak Caddesi'ndeki Kırıkkale OSB'de faaliyet gösteren madeni yağ, antifiriz, aeresol sprey gibi ürünlerin üretildiği kimya fabrikasında dün saat 11.30 sıralarında yangın çıktı. Bölgeye Kırıkkale ve çevre illerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. 80 araç ve 262 itfaiye personeliyle müdahale edilen yangın 10 saatte söndürüldü. Ancak fabrika tamamen yandı. 70 kişinin çalıştığı fabrikadaki yangında can kaybı yaşanmadı. 1 itfaiye personeli ve 1 fabrika çalışanı dumandan etkilendi. Hastaneye kaldırılan 2 kişi tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Yapılan ilk inceleme sonucunda yangının, madeni yağ üretim bölümünde çıktığı belirlendi. İtfaiyenin enkazda çalışması sürerken, jandarma da tedbir amacıyla bölgede bekliyor.

Yangının ardından enkaz yığını haline gelen fabrika havadan dronla görüntülenirken, soruşturma sürüyor.

