Haberler

Kırıkkale'de kimya fabrikasında yangın (2)

Kırıkkale'de kimya fabrikasında yangın (2)
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, yangının kontrol altına alındığını ve olayın büyümemesi için gerekli önlemlerin alındığını açıkladı. Yangında can kaybı yaşanmadı ve müdahale çalışmaları sürüyor.

VALİ MAKAS: YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, yangının çıktığı fabrikaya gelerek, bölgede incelemelerde bulundu. Ardından basın mensuplarına açıklama yapan Makas, "70 tane hemşehrimizin çalıştığı bir fabrika burası. Şükürler olsun ki hiçbir can kaybımız yok. Yangının başlamasıyla beraber fabrikada gerekli tahliye işlemleri yapıldı. Yangın, çevre vilayetlerimizden gelen takviyelerle ilk aşamada kontrol altına alındı ama henüz vahametini devam ettirmekte. İçişleri Bakanımızın talimatları doğrultusunda AFAD'da kurulu bulunan Acil Durum Yönetim Merkezi tarafından da olaya müdahale edilmekte. An itibarıyla Ankara'dan takviye gelen 26 tane araçla yangına müdahalemiz sürüyor" dedi.

Yangının çıkış sebebinin henüz bilinmediğini söyleyen Vali Makas, "Burada 66 tane fabrikamız var. OSB'lerde malum yanaşık düzende fabrikalaşma var. İnşallah diğer fabrikalara sıçramadan yangını söndüreceğiz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Geçen yıl doğru bilmişti! Bankacılık devi 2026 asgari ücreti için net rakam verdi

Dünyaca ünlü banka, 2026 asgari ücreti için net rakam verdi
Mehmet Akif Ersoy'un uyuşturucuyla ilgili sözleri yeniden gündem oldu

Uyuşturucuyla ilgili sözleri yeniden gündem oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sosyal medya bu gelini konuşuyor

Sosyal medya bu gelini konuşuyor
Ferit Kaya hayranlarıyla fotoğraf çektirirken eşinin bakışları dikkat çekti

Bir diziyle ünlenen kocasının etrafını kadınlar sarınca kalakaldı
1 yıldır tedavi gören Kadir İnanır'ın son hali

1 yıldır tedavi gören Kadir İnanır'ın son fotoğrafı
İlkay Gündoğan'a büyük şok

Bu pozisyon yıldız isme pahalıya patladı
Sosyal medya bu gelini konuşuyor

Sosyal medya bu gelini konuşuyor
'Hıdır baba'nın acı kaybı sanat dünyasını sarstı

'Hıdır Baba'nın acı kaybı sanat dünyasını sarstı
Rus turist olayı bambaşka çıktı! Gizli çekim yaparken yakalanmış, bir de şantaj yapmış

Rus turist olayı bambaşka çıktı! Gizli çekim yaparken yakalanmış
9 yaşındaki çocuk, 8 yaşındaki çocuğun kolunu kırarak intikam aldı

9 yaşındaki çocuk, 8 yaşındaki arkadaşından böyle "intikam" aldı
Nihat Kahveci'den Galatasaray hakkında olay iddia

Nihat Kahveci'den Galatasaray hakkında olay iddia
Hemcinsini Kadıköy'in ortasında yakan kadının mesleği şaşırttı! İfadede vahim uyuşturucu iddiası

Hemcinsini Kadıköy'in ortasında yakan kadının mesleği şaşırttı
İşe her gün 40 dakika erken geldiği için kovuldu

İşe her gün 40 dakika erken gelmesi başına bela açtı
Ece Sükan'dan derin dekolte: Kapatmasa daha iyi olurmuş

İddialı dekoltesiyle geceye damga vurdu! Yorumlar bomba
Bakan Şimşek ipucunu verdi! Memur ve emekli zammı belli oldu gibi

Bakan Şimşek ipucunu verdi! Memur ve emekli zammı belli oldu gibi
title