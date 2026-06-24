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Yasa dışı bahis operasyonunda adliyeye sevk edilen 11 şüpheli serbest bırakıldı

Yasa dışı bahis operasyonunda adliyeye sevk edilen 11 şüpheli serbest bırakıldı
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Kırıkkale'de düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 1 milyar 250 milyon liralık işlem hacmi tespit edilen 11 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

KIRIKKALE'de düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda adliyeye sevk edilen 11 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yasa dışı bahis suçuna yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda hesaplarında 1 milyar 250 milyon liralık işlem hacmi bulunduğu değerlendirilen A.B., H.A., H.Ö., M.Y., M.E., M.S., M.E.K. ve S.K. yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 8 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin ifadelerinde ve dijital materyallerde isimleri geçen E.S., T.D. ve F.M.Ö. de gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada para sayma makinesi, 1 milyon lira nakit para, üçüncü kişilerin banka bilgilerinin olduğu not defteri, 2 laptop, cep telefonu ve 32 lyrica ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadesinin ardından mahkemeye sevk edilen 11 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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