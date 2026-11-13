Kırıkkale'de toplu tüketim yerlerinde hijyen ve gıda denetimi sürüyor

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Kırıkkale'de toplu tüketim yerlerinde hijyen ve gıda güvenilirliği denetimleri sürüyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, vatandaşların güvenilir ve sağlıklı gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla toplu tüketim yerlerine yönelik hijyen ve gıda güvenilirliği denetimleri devam ediyor.

Ekipler, denetimlerde işletmelerdeki hijyen koşulları, gıdaların muhafaza şartları ve mevzuata uygunluğu kontrol etti.

Denetimler sırasında mevzuata aykırılık tespit edilen işletmelere gerekli idari yaptırımlar uygulandı.

Kaynak: AA