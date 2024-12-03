Kırıkkale'de Tarım ve Hayvancılığa 54 Milyon Lira Destek

Kırıkkale'de 2024'te Tarım ve Orman Bakanlığı, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) ile Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığınca tarım ve hayvancılıkla uğraşan üreticilere 54 milyon liralık destek sağlandı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Fatih Ateş ve beraberindekiler, merkeze bağlı Yukarı Mahmutlar köyünde besicilik yapan Esat ve Mehmet Ağırbaş'a ait besi çiftliğini ziyaret etti.

Ziyarette üreticilerden bilgi alan Ateş, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kırıkkale'de bu yıl çiftçilere doğrudan tarım desteği ile TKDK ve KOP aracılığıyla toplam 54 milyon lira destek sağlandığını söyledi.

Tarım ve Orman Bakanlığınca bu yıl tarımsal üretim planlaması ve yeni destekleme modeline geçildiğini anımsatan Ateş, "Yeni modelle destekleri üretimi artıracak, daha fazla anaç hayvan yetiştirecek şekilde yönlendirmeye çalışıyoruz. Bu bağlamda da destek miktarı önemli oranda artmakta. Destekler inşallah çiftçilerimiz için hayırlı olur." diye konuştu.

Besici Esat Ağırbaş ise iki kardeş Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı'ndan yararlandıklarını ve yaklaşık 400 büyükbaş hayvanlarının olduğunu dile getirdi.

Yüzde 50 hibeyle yem karma ve arpa ezme makinesi ile 12 fırça ve 40 suluk aldıklarını aktaran Ağırbaş, "1 milyon 700 bin lira maliyeti olan malzemelerin 850 bin lirasını biz karşıladık. Allah devletimizden razı olsun. Devletin desteğini hiçbir zaman inkar edemeyiz. Şu anda 5 kardeş olarak 1000'in üzerinde hayvanımız vardır." dedi.