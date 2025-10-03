Kırıkkale'de İrtikap Soruşturmasında Belediye Başkanı Tutuklandı

Kırıkkale'de "icbar yoluyla irtikap" soruşturması kapsamında, Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur'un da aralarında bulunduğu 5'i tutuklu 6 zanlı ile bir şirketin mal varlıklarına el konuldu.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığınca Yahşihan Belediyesine yönelik başlatılan irtikap soruşturması sürüyor.

Soruşturma kapsamında tutuklanmasının ardından görevinden uzaklaştırılan Ahmet Sungur, Belediye Başkan Yardımcısı C.Y, eski dönem Belediye Başkan Yardımcısı O.U, imar müdürü S.A, eski dönem imar müdürü ve iş insanı U.B. ve adli kontrolle serbest bırakılan eski belediye çalışanı Y.N.Y. ile Kuzey Geomatik Proje Danışmanlık Limited Şirketi'nin her türlü mal varlığına, hak ve alacağına el konulmasına karar verildi.

Kırıkkale'de "icbar yoluyla irtikap" soruşturması kapsamında, 18 Eylül'de Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur'un da aralarında bulunduğu 8 zanlı gözaltına alınmış, adliyeye sevk edilen şüphelilerden Sungur'un da aralarında bulunduğu 5 zanlı tutuklanmış, diğerleri serbest bırakılmıştı.

İçişleri Bakanlığınca, Belediye Başkanı Sungur, geçici tedbir olarak görevden uzaklaştırılmış, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu da Sungur'un ihraç istemiyle Merkez Disiplin Kuruluna sevk edilmesine karar vermişti.