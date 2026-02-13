Haberler

Kırgızistan ve Kazakistan dışişleri bakanları Bişkek'te bir araya geldi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ceenbek Kulubayev ve Kazakistan Dışişleri Bakanı Yermek Köşerbayev, iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın derinleştirilmesi ve bölgesel işbirliğini güçlendirmek için bir araya geldi. Görüşmede, ekonomik entegrasyon projeleri ve karşılıklı ziyaretlerin takvimi üzerinde mutabakat sağlandı.

Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ceenbek Kulubayev, resmi temaslarda bulunmak üzere başkent Bişkek'e gelen Kazakistan Dışişleri Bakanı Yermek Köşerbayev ile görüştü.

Dışişleri Bakanlığı konutunda gerçekleşen görüşmede, iki kardeş ülke arasındaki stratejik ortaklığın derinleştirilmesi ve bölgesel işbirliği konuları ele alındı.

Bakanlar, siyaset, ticaret, eğitim ve sağlık gibi temel başlıkların yanı sıra kritik öneme sahip su ve enerji alanındaki işbirliğini güçlendirme kararlılığını vurguladı.

Daha önce devlet başkanları düzeyinde varılan anlaşmaların uygulama süreçlerine odaklanan bakanlar, bu yıl için en üst düzeyde karşılıklı ziyaretlerin takvimi üzerinde de mutabakata vardı.

Toplantıda, iki ülke arasındaki ekonomik entegrasyonu hızlandıracak, Kırgızistan-Kazakistan sınırında inşa edilecek sanayi, ticaret ve lojistik kompleksi, Almatı bölgesinde kurulacak sebze ve meyve depolamaya yönelik toptan dağıtım merkezi ile Issık-Göl ile Almatı arasındaki alternatif kara yolu güzergahı ve sınır kontrol noktalarının modernizasyonu projeleri ele alındı.

Bakan Kulubayev, Kazak mevkidaşını bu yıl Kırgızistan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan 6. Dünya Göçebe Oyunları'na davet ederek Kazakistan'ın bu dev organizasyona aktif katılımından memnuniyet duyacaklarını belirtti.

Kaynak: AA / Nazir Aliyev Tayfur - Güncel
Kredi kartı kullanan herkesi ilgilendiriyor! Sadece 2 gün kaldı

Kredi kartı kullanan herkesi ilgilendiriyor! Sadece 2 gün kaldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Onlyfans sapkınları evlerinden tek tek böyle alındı

Polis kapıları tek tek çalıp, sapkınları evinden böyle aldı
Cenaze yolunda feci kaza! Tıra ok gibi saplandı, cansız bedenler güçlükle çıkarıldı

Cenaze yolunda feci kaza! Tıra ok gibi saplandı
Görüntü bu sabah kaydedildi: İzlerken boğazınız düğümlenecek

Görüntü bu sabah kaydedildi: İzlerken boğazınız düğümlenecek
Gördüğü manzarayı 'Eşim beni görünce bu kadar sevinmiyor' notuyla paylaştı

"Eşim beni görünce bu kadar sevinmiyor" diyerek video çekip sitem etti
Onlyfans sapkınları evlerinden tek tek böyle alındı

Polis kapıları tek tek çalıp, sapkınları evinden böyle aldı
Onlyfans operasyonuna karışanların isimler belli oldu! Tam 25 kişi

Skandala karışan isimler belli oldu! İşte isim isim 25 kişilik liste
Profesöre bak sen! Kamerayı görünce tek bir söz söyleyip saldırdı

Profesöre bak sen! Kamerayı görünce tek bir söz söyleyip saldırdı