Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov, ABD Özel Temsilcisi Gor ve ABD'li iş heyetiyle görüştü

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, ABD'nin Güney ve Orta Asya'dan Sorumlu Özel Temsilcisi Büyükelçi Sergio Gor ve beraberindeki ABD'li iş heyetini kabul etti.

Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Caparov, ikincisi düzenlenen "B5+1 Forumu ( Orta Asya İş Dünyası-ABD)" kapsamında başkent Bişkek'te bulunan Büyükelçi Gor ile bir araya geldi.

Görüşmede, Kırgızistan Bakanlar Kurulu Başkan Birinci Yardımcısı Daniyar Amangeldiyev ve Dışişleri Bakanı Ceenbek Kulubayev de hazır bulundu.

Kırgızistan ve ABD arasındaki siyasi ve ekonomik ilişkilerin ele alındığı görüşmede, özellikle ulaştırma, dijitalleşme, finansal teknolojiler, yapay zeka ve sağlık sektörlerindeki işbirliği imkanları değerlendirildi.

Caparov, Kırgızistan'ın ABD ile karşılıklı yarar ve eşitlik temelinde ikili ve çok taraflı işbirliğini her alanda geliştirmeye hazır olduğunu belirtti.

İki ülke arasındaki ekonomik potansiyele dikkati çeken Caparov, Bişkek'te başlayan B5+1 Forumu'nun, ticari ilişkilerin genişlemesine ve bölgesel bağlantıların güçlendirilmesine önemli katkı sağlayacağını vurguladı.

Tarihin en büyük ABD'li iş heyeti Bişkek'te

Caparov ve Gor arasındaki görüşme, daha sonra ABD'den 32 şirketin temsilcisinin katılımıyla genişletilmiş formatta devam etti.

Burada iş dünyasına hitap eden Caparov, bunun, Kırgızistan-ABD ilişkileri tarihindeki "en büyük iş heyeti" ile görüşme olduğuna işaret etti.

Caparov, "Kırgızistan tüm yatırımcılara açıktır. Yatırımcıları menşe ülkelerine göre ayırmıyoruz. Hedefimiz, ülkemizin bölgede güvenilir ve rekabetçi bir ortak olarak konumlanmasını sağlamaktır." ifadelerini kullandı.

ABD Özel Temsilcisi Gor ise Trump yönetiminin Orta Asya bölgesine odağının arttığını ve etkileşimin "daha önce görülmemiş bir düzeye" ulaştığını kaydetti.

Trump yönetiminin bölgede sürdürülebilir ilişkiler için büyük fırsatlar gördüğünü belirten Gor, "Uzun yıllardır bu bölgeyle bu kadar yakından çalışma fırsatımız olmamıştı. Bugün ekibinizle bu imkanlar ortaya çıkıyor." dedi.

Gor, Bişkek'teki temasların bir başlangıç olduğunu ve ABD hükümetinin yatırım işbirliğini desteklemek adına finansal araçlarını genişletmeye hazır olduğunu söyledi.