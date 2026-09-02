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Kırgızistan-Pakistan transit ticaret anlaşması

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Kırgızistan ve Pakistan, ticari ilişkileri güçlendirmek ve bölgesel lojistik ağlarını genişletmek amacıyla transit ticaret anlaşması imzaladı. İki ülke, ulaşım ve enerji başta olmak üzere çeşitli alanlarda işbirliğini artırmayı hedefliyor.

Kırgızistan ile Pakistan, ticari ilişkileri güçlendirmek ve bölgesel lojistik ağlarını genişletmek amacıyla transit ticaret alanında anlaşma sağladı.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, ülkesine resmi ziyarette bulunan Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'i Intımak-Ordo Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda resmi törenle karşıladı.

Görüşmelerde, siyaset, ticaret, ulaştırma ve enerji alanlarındaki işbirliği konularını ele alan Caparov ve Şerif, sanal varlıklar alanındaki ortaklık fırsatlarını da değerlendirdi.

Heyetler arası görüşmelerin ardından iki ülke arasında siyaset, ticaret, ekonomi, güvenlik ve insani alanlarda işbirliğini daha da güçlendirmeyi amaçlayan anlaşmalar imzalandı ve belgelerin karşılıklı değişimi yapıldı.

Bu kapsamda, Kırgızistan Bakanlar Kurulu ile Pakistan hükümeti arasında transit ticaret alanında işbirliğini düzenleyen belge karşılıklı olarak değiştirildi.

Cumhurbaşkanı Caparov, düzenlenen ortak basın toplantısında yaptığı açıklamada, görüşmelerde ulaşım ve lojistiğin ana gündem maddesi olduğunu belirtti.

Pakistan deniz limanlarının Kırgızistan için Güney Asya ve küresel ticaret yollarına doğrudan bir erişim sağladığını ifade eden Caparov, Kırgızistan'ın da Pakistan için Orta Asya ve Avrasya pazarlarına açılan bir ulaşım köprüsü işlevi görebileceğini vurguladı.

Kaynak: AA
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