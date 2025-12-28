Çin Sermayeli Atıktan Enerji Üretim Tesisi Kırgızistan'da Faaliyete Geçti

BİŞKEK, 28 Aralık (Xinhua) -- Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te katı atıkların geri dönüşümünden elektrik üreten Çin sermayeli atık enerji santrali cumartesi günü faaliyete geçti.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov açılış töreninde, fabrikanın atık işleme sorunlarının çözümüne yardımcı olacağı gibi, elektrik üretip istihdam sağlayacağını söyledi.

Caparov, projenin başkentin çevre koşullarını önemli ölçüde iyileştireceğini ve nüfusun elektrik ihtiyacının karşılanmasına katkıda bulunacağını vurguladı.

Bişkek Belediye Başkan Yardımcısı Ramiz Aliev ise projenin atıkları temiz enerjiye dönüştürerek kentin kirli hava ile mücadelesine yardımcı olacağını söyledi.

Tesisin inşaatı ve işletmesi Çinli Hunan Junxin Çevre Koruma Limited Şirketi tarafından finanse ediliyor. Şirketin Başkanı Dai Daoguo, projenin güvenli, istikrarlı ve çevre dostu şekilde çalışmasını sağlamaya kararlı olduklarını ve elde edilecek faydaların bölge halkına ulaşması için sosyal sorumluluklarını yerine getireceklerini ifade etti.

Tesisin inşaatı Ağustos 2024'te başladı. Günde 3.000 ton atık işleme kapasitesine sahip olarak tasarlanan proje, başlangıçta günde 1.000 ton kapasiteyle çalışacak. Yılda yaklaşık 146 milyon kilovatsaat elektrik üretecek olan tesis, karbondioksit emisyonlarını yılda tahmini 100.000 ton azaltacak.

Törene, her iki ülkeden 200'den fazla temsilci katıldı.