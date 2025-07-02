Kıraç, 2. Likya Deniz Bayramı Festivali'nde Konser Verdi

Kıraç, 2. Likya Deniz Bayramı Festivali'nde Konser Verdi
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Şarkıcı Kıraç, Antalya'nın Demre ilçesinde düzenlenen 2. Likya Deniz Bayramı Festivali kapsamında konser verdi. Demre Noel Baba Meydanı'ndaki etkinlikte Kıraç, hayranlarıyla buluşarak sevilen eserlerini seslendirdi.

Şarkıcı Kıraç, Antalya'nın Demre ilçesinde "2. Likya Deniz Bayramı Festivali" kapsamında konser verdi.

Demre Noel Baba Meydanı'ndan düzenlenen konserde Kıraç sahne aldı. Hayranlarıyla buluşan şarkıcı, sevilen eserlerini seslendirdi.

Demre Belediye Başkanı Fahri Duran, 2. Likya Deniz Bayramı Festivali'ni Kıraç konseriyle tamamladıklarını belirterek, etkinliklere katılımın yoğun olduğunu anlattı.

Bayram coşkusunu hep birlikte yaşadıklarını belirten Duran, "Nice bayramlarda, konserlerde, yine bir arada, yine yan yana olalım." dedi.

Kaynak: AA / Ali Karataç - Güncel
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