KİMYASAL MADDE İLE YAKTI 'ONU ÇOK SEVİYORUM' DEDİ

AVCILAR'da geçtiğimiz yıl Yasemin Uzunçelebi'nin üzerine kimyasal madde dökerek ağır şekilde yaralayan Mehmet Yıldız, 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın duruşmasında "Masanın üzerinde bulunan tası fırlattım. İçinde ne olduğunu bilmiyordum. Maddi ve manevi olarak destek olmaya hazırım. Ben onu seviyorum" dedi.

Küçükçekmece 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Mehmet Yıldız getirilirken, Yasemin Uzunçelebi'nin kardeşleri ve taraf avukatları da hazır bulundu.

"ONU SEVİYORUM, MADDİ VE MANEVİ OLARAK DESTEK OLMAYA HAZIRIM"

"İÇ ORGANLARI VE DAMARLARI DAHİ YANDI"

"6 AYLIK BİR BEBEK GİBİ BAKILIYOR"

"ÖLDÜRMEK AMACIYLA VÜCUDUNA YAKICI KİMYASAL MADDE DÖKTÜ"

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Mehmet Yıldız'ın sevgilisi olan Yasemin Uzunçelebi'yi öldürmek amacıyla, yanıcı ve yakıcı nitelikte kimyasal maddeyi vücudunun farklı bölgelerine döktüğü kaydedildi. Uzunçelebi'nin vücudundaki yaralanmaların hayati tehlike oluşturacak nitelikte olduğu belirtilen iddianamede, 'Canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Demirören Haber Ajansı / Güncel