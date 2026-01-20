Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Başbakan Yardımcısı'nı görevden aldı

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, bir makine tesisinin modernizasyon projesinde sorumsuzluk gösterdiği gerekçesiyle Başbakan Yardımcısı Yang Sung-ho'yu görevden aldı.

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberine göre Kim Jong-un, Ryongsong Makine Kompleksi'ndeki Birinci Aşama Modernizasyon Projesi'nin açılış törenine katıldı.

Kim, burada yaptığı konuşmada, Başbakan Yardımcısı Yang Sung-ho'yu görevden aldığını açıklayarak, projenin "zorluklarla karşılaştığını, gereksiz insan kaynaklı karışıklıklar yaşayarak azımsanmayacak miktarda ekonomik kayıp verdiğini" söyledi.

Kim, daha sonra Başbakan Pak Thae-song ile açılış kurdelesini kesti ve kompleksi gezdi.

Yonhap'a göre Kim, Yang Sung-ho'nun haksız söz ve eylemlerle parti merkezi ile alay etmeye çalıştığını ve bu görev için yetersiz olduğunu ifade etti.

Projenin özensiz uygulanması nedeniyle yaklaşık 60 sorunun tespit edildiğini belirten Kim, sorumlu kişilerin ise sorumluluktan kaçarak suçu başkalarına attığını dile getirdi.

Kamuoyu önünde yapılan bu görevden almanın, Kim'in 9. Parti Kongresi öncesinde ekonomiden sorumlu yetkililere yönelik disiplin mesajı olarak yorumlanıyor.

Kongrede, yönetimin ekonomik kalkınma vizyonunu ortaya koyması ve kapsamlı bir kadro değişikliğine gitmesi bekleniyor.

Yang Sung-ho, daha önce makine sanayisinden sorumlu bakan olarak görev yapmış, bu alandan sorumlu başbakan yardımcılığına yükseltilmişti.