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Kilis Valisi Tahir Şahin, 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

Kilis Valisi Tahir Şahin, 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı
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Kilis Valisi Tahir Şahin, Anadolu Ajansı'nın 2024 yılına damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı 'Yılın Kareleri' oylamasında çeşitli kategorilerde fotoğraflara oy vererek katkıda bulundu.

Kilis Valisi Tahir Şahin, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Şahin, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, "Roketsan, Lifebox ve Sony"nin katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "Özgür ülkede ilk namaz", "Haber" kategorisinde Ali Atmaca'nın "Her yer Filistin" fotoğrafını seçen Şahin, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Alper Tüydeş'in "Otlar arasında" karesine oy verdi.

Şahin, "Günlük Hayat" kategorisinde Osmancan Gürdoğan'ın "Madenciler" ve "Spor" kategorisinde ise Ahmet İzgi'nin "Azimle gelen" fotoğrafını seçti.

Vali Şahin, AA foto muhabirlerince yurt içinde ve dışında çekilen fotoğrafların birbirinden güzel olduğunu belirterek, emeği geçenleri tebrik etti.

Kaynak: AA / İbrahim Özcan - Güncel
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