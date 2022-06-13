Kilis'te çıkan kavgada 3 kişi yaralandı Kilis'te akraba olan iki grup arasında çıkan bıçaklı ve sopalı kavgada 3 kişi yaralandı. Kilis'te akraba olan iki grup arasında çıkan bıçaklı ve sopalı kavgada 3 kişi yaralandı. Saraç Mehmet Çavuş Mahallesi Samancılar Sokak'ta, komşu olan akrabalar arasında çıkan tartışma, bıçak ve sopaların da kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada yaralanan A.M, Ö.H. ve M.A. 112 Acil Servis ekiplerince Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı. AA / Cebrail Caymaz - Güncel Kilis Güncel Haberler

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