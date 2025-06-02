Kilis'te Canlı Hayvan Pazarında Kurbanlık Satışları Başladı

Kilis'te Canlı Hayvan Pazarında Kurbanlık Satışları Başladı
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Kilis'teki canlı hayvan pazarında küçükbaş hayvanlar 15-25 bin, büyükbaş kurbanlıklar ise 100-350 bin liradan satışa sunuldu. Besiciler, satışların ilerleyen günlerde artmasını bekliyor.

Kilis'te kurulan canlı hayvan pazarında kurbanlıklar satışa sunuldu.

Mücahitler Mahallesi'ndeki canlı hayvan pazarında küçükbaş hayvanlar 15-25 bin liradan alıcı bulurken, büyükbaş kurbanlıklar ise 100-350 bin liradan satılıyor.

Besici Kadir Payam, kurbanlık fiyatlarının her bütçeye uygun olduğunu söyledi.

Pazarın biraz sakin olduğunu, ilerleyen günlerde canlanmasını beklediklerini dile getiren Payam, "Satışların son 2 günde daha çok artmasını bekliyoruz. " dedi.

Pazara gelen Mehmet Macit ise fiyatların makul olduğunu satıcıyı da düşünmek gerektiğini belirtti.

Canlı hayvan pazarında zaman zaman sıkı pazarlıklar yaşandı.

Kaynak: AA / İbrahim Özcan - Güncel
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