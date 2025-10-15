Kilis 7 Aralık Üniversitesi ve İŞKUR Arasında Gençlik Protokolü İmzalandı

Kilis 7 Aralık Üniversitesi ile Kilis İŞKUR İl Müdürlüğü arasında "İŞKUR Gençlik Programı" protokolü imzalandı.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, öğrencilerin çalışma hayatıyla bütünleşmelerine, iş disiplini kazanmalarına ve ekonomik olarak desteklenmelerine olanak sağlayacak olan işbirliği protokolü, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zekeriya Akman ile Kilis İŞKUR İl Müdürü Erdinç Çamlı tarafından imzalandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akman, "Gençlerimizin hem tecrübe kazanmaları hem de ekonomik anlamda desteklenmeleri açısından bu programı değerli buluyoruz." ifadelerini kullandı.

Çamlı da İŞKUR olarak her zaman gençlerin yanında olduklarını kaydetti.