Haberler

Kilis 7 Aralık Üniversitesi ve İŞKUR Arasında Gençlik Protokolü İmzalandı

Kilis 7 Aralık Üniversitesi ve İŞKUR Arasında Gençlik Protokolü İmzalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kilis 7 Aralık Üniversitesi ile İŞKUR İl Müdürlüğü arasında, öğrencilerin çalışma hayatına entegrasyonunu ve ekonomik desteklenmesini hedefleyen 'İŞKUR Gençlik Programı' protokolü imzalandı. Protokolün imza töreninde, üniversite rektörü Prof. Dr. Zekeriya Akman, gençlerin tecrübe kazanmasının önemini vurguladı.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi ile Kilis İŞKUR İl Müdürlüğü arasında "İŞKUR Gençlik Programı" protokolü imzalandı.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, öğrencilerin çalışma hayatıyla bütünleşmelerine, iş disiplini kazanmalarına ve ekonomik olarak desteklenmelerine olanak sağlayacak olan işbirliği protokolü, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zekeriya Akman ile Kilis İŞKUR İl Müdürü Erdinç Çamlı tarafından imzalandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akman, "Gençlerimizin hem tecrübe kazanmaları hem de ekonomik anlamda desteklenmeleri açısından bu programı değerli buluyoruz." ifadelerini kullandı.

Çamlı da İŞKUR olarak her zaman gençlerin yanında olduklarını kaydetti.

Kaynak: AA / İbrahim Özcan - Güncel
Şara Moskova'da! Rusya lideri Putin ile bir araya geldi

Tarihi kare! 5000 km yol giden Şara'nın Putin'den tek bir isteği var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gittiği lokantada ayranın fiyatını duyan süt üreticisi isyan etti: Ben sütün litresini...

Gittiği lokantada ayranın fiyatını duyan süt üreticisi isyan etti
Kadro dışı kalan İrfan Can ezeli rakibe gidiyor

Kadro dışı kalan İrfan Can hakkında olay gelişme
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.