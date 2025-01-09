Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Karacoşkun, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, "Roketsan, Lifebox ve Sony"nin katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "Her şeye rağmen", "Haber" kategorisinde Barış Seçkin'in "Dış işleri" fotoğrafını seçen Karacoşkun, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Alper Tüydeş'in "Otlar arasında" karesine oy verdi.

Karaçoşkun, "Günlük Hayat" kategorisinde Ahmet Okatalı'nın "Görkemli gece" ve "Spor" kategorisinde ise Ahmet İzgi???????'nin "Azimle gelen" fotoğrafını seçti.

Rektör Karacoşkun, fotoğrafların her birinin birbirinden değerli ve güzel olduğunu belirterek, fotoğrafları seçmekte zorlandığını ifade etti.