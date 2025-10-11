Kılıç Buğra Kanat'tan ABD'nin Dönüşümüne Dair Kapsamlı Bir Analiz

Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) Washington DC Araştırma Direktörü Kılıç Buğra Kanat'ın kaleme aldığı, Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) 2001'den 2021'e uzanan dönemde yaşanan köklü dönüşümleri ele alan "ABD'nin en uzun yirmi yılı: Dört krizin hikayesi" kitabı ABD'de okuyucuyla buluştu.

Eser, ülkenin değişen küresel imajı, iç siyasi dinamikleri ve ekonomik yapısını ayrıntılı bir şekilde ele alıyor ve "en uzun yirmi yılı" ifadesi, Amerikan toplumu ve siyaseti üzerinde derin etkiler bırakan 11 Eylül saldırıları, Irak'ın işgali, 2008 Küresel Ekonomik Krizi ile Kovid-19 salgınını kapsıyor.

Kitapta, çağdaş krizlerin 20. yüzyılda ülkenin siyasi ve toplumsal yapısını dönüştüren dört önemli olayla paralellik gösterdiği vurgulanıyor. Pearl Harbor saldırısı, Vietnam Savaşı, Büyük Buhran ve İspanyol Gribi gibi olaylarla kıyaslanan dönemin Amerikan toplumunda bıraktığı etkiler detaylı şekilde inceleniyor.

Eser, krizlerin tarihsel bağlamlarını ortaya koyarken, ne kadar sürdüklerini ve Amerikan toplumu üzerindeki uzun vadeli etkilerini de inceliyor. Krizler arasındaki özgün farklılıklar okuyucuya aktarılırken, fotoğraflar, grafikler ve analizlerle desteklenen kitap, Amerikan tarihindeki dönüşümün kapsamlı bir kaydı niteliğinde sunuluyor.

Eser, kitapçılardan ve çevrim içi satış platformlarından temin edilebiliyor.

Yazar hakkında

Penn State Üniversitesi Erie Kampüsü'nde siyaset bilimi doçenti olan Kılıç Buğra Kanat, Doktorasını Syracuse Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü'nde tamamladı, aynı üniversiteden yüksek lisans ve Marquette Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden ikinci yüksek lisans derecesi aldı.

2015'te Penn State Üniversitesi'nde Üstün Araştırma Ödülü ve Öğretim Üyeleri Konseyi Araştırma Ödülü'ne layık görülen Kanat'ın makaleleri Foreign Policy, Insight Turkey, The Diplomat, Middle East Policy, Arab Studies Quarterly, Mediterranean Quarterly, Journal of South Asian and Middle Eastern Studies, Journal of Balkan and Near Eastern Studies ve Journal of Muslim Minority Affairs dergilerinde yayımlandı.

Halen Daily Sabah'ta köşe yazarı olan Kanat, History, Politics and Foreign Policy in Turkey, Change and Adaptation in Turkish Foreign Policy ve Politics and Foreign Policy in Turkey: Historical and Contemporary Perspectives kitaplarının yazı işleri müdür yardımcılığını yürütüyor.