Disk-Ar: "Akp'li Yıllar Kıdem Tazminatı Tavanının En Çok Eridiği Yıllar Oldu"

Güncelleme:
DİSK-AR verilerine göre, kıdem tazminatı tavanı 1980 öncesinde asgari ücretin 7,5 katıyken, 2026 yılı itibarıyla asgari ücretin 2 katının altına gerileceği belirtildi. AK Parti döneminde tazminatın en çok eridiği kaydedildi.

(ANKARA) - DİSK Araştırma Merkezi'nin (DİSK-AR) verilerine göre, kıdem tazminatı yıllar içinde ciddi değer kaybı yaşadı. 1980 öncesinde asgari ücretin 7,5 katı olan kıdem tazminatı tavanı, AK Parti'nin iktidara geldiği 2002 yılında asgari ücretin 4,8 katı seviyesindeyken, 2026 itibarıyla asgari ücretin 2 katının altına geriledi.

DİSK-AR'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kıdem tazminatı nasıl eridi? 1980 öncesinde asgari ücretin 7,5 katı olan kıdem tazminatı tavanı AKP döneminde dibe vurdu. AKP'li yıllar kıdem tazminatı tavanının en çok eridiği yıllar oldu. AKP iktidara geldiğinde (2002) asgari ücretin 4,8 katı olan kıdem tazminatı tavanı 2026 yılında asgari ücretin 2 katının altına düştü."

Kaynak: ANKA / Güncel
