Üye Girişi
Haberler

Kıbrıs gazisi Çetin Er son yolculuğuna uğurlandı

Güncelleme:
Abone Ol

Tokat'ın Niksar ilçesinde, 71 yaşında yaşamını yitiren Kıbrıs gazisi Çetin Er, son yolculuğuna uğurlandı. Geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Er için, ilçe merkezindeki Keşfi Camisi'nde cuma namazını müteakip cenaze töreni düzenlendi. Kılınan cenaze namazının ardından Er'in cenazesi, Umurlu köyündeki aile mezarlığında toprağa verildi.

Tokat'ın Niksar ilçesinde, 71 yaşında yaşamını yitiren Kıbrıs gazisi Çetin Er, son yolculuğuna uğurlandı.

Geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Er için, ilçe merkezindeki Keşfi Camisi'nde cuma namazını müteakip cenaze töreni düzenlendi.

Kılınan cenaze namazının ardından Er'in cenazesi, Umurlu köyündeki aile mezarlığında toprağa verildi.

Kaynak: AA / Güncel

Çetin Er Kıbrıs Niksar Tokat Yerel Haberler Yaşam Spor Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title