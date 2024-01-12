Kıbrıs gazisi Çetin Er son yolculuğuna uğurlandı
Tokat'ın Niksar ilçesinde, 71 yaşında yaşamını yitiren Kıbrıs gazisi Çetin Er, son yolculuğuna uğurlandı. Geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Er için, ilçe merkezindeki Keşfi Camisi'nde cuma namazını müteakip cenaze töreni düzenlendi. Kılınan cenaze namazının ardından Er'in cenazesi, Umurlu köyündeki aile mezarlığında toprağa verildi.
Tokat'ın Niksar ilçesinde, 71 yaşında yaşamını yitiren Kıbrıs gazisi Çetin Er, son yolculuğuna uğurlandı.
Geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Er için, ilçe merkezindeki Keşfi Camisi'nde cuma namazını müteakip cenaze töreni düzenlendi.
Kılınan cenaze namazının ardından Er'in cenazesi, Umurlu köyündeki aile mezarlığında toprağa verildi.