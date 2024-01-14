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Kıbrıs Gazisi Ahmet Altun'un cenazesi Isparta'da defnedildi

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Isparta'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 81 yaşındaki Kıbrıs Gazisi Ahmet Altun'un cenazesi toprağa verildi. Altun, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Cenaze törenine, Altun'un yakınları, Vali Aydın Baruş ve askeri erkan katıldı.

Isparta'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 81 yaşındaki Kıbrıs Gazisi Ahmet Altun'un cenazesi toprağa verildi.

Hızırbey Mahallesi'nde yaşayan koah, kalp ve diyabet hastası Altun, rahatsızlanınca hastaneye kaldırıldı.

Altun, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Asri Mezarlık'taki askeri törenin ve kılınan namazın ardından Kıbrıs Gazisi Altun'un cenazesi defnedildi.

Cenaze törenine, Altun'un yakınları, Vali Aydın Baruş ve askeri erkan katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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