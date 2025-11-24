KGAÖ Zirvesi Bişkek'te Gerçekleşecek

Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) liderleri, 27 Kasım'da Bişkek'te yapılacak zirvede, güncel güvenlik konularındaki ortak tutumlarını yansıtan bildirge kabul edecek.

KGAÖ'ye üye Kırgızistan, Kazakistan, Tacikistan, Rusya, Belarus ve Ermenistan'ın liderleri, 27 Kasım'da Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te bir araya gelecek. Zirvenin gündeminde, uyuşturucu kaçakçılığı ve düzensiz göçle mücadelede işbirliğinin güçlendirilmesi konuları olacak.

Liderler ayrıca 2026-2029 dönemi için KGAÖ Genel Sekreteri adaylığını değerlendirecek.

Rusya, Bişkek'teki toplantıda 2026 dönem başkanlığını devralacak.

"Putin'in ziyareti, iki ülke arasındaki stratejik ortaklık ilişkilerinin geliştirilmesinde önemli adım olacak"

Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı Dış Politika Daire Başkanı Sagınbek Abdumutalip, KGAÖ zirvesinin 26-27 Kasım'da Bişkek'te yapılacağını ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile bir araya geleceğini belirtti.

Abdumutalip, Putin'in ziyaretinin iki ülke arasındaki stratejik ortaklık ve müttefiklik ilişkilerinin geliştirilmesinde önemli bir adım olacağını, dostluk, güven ve karşılıklı destek ilkelerine dayalı Kırgız-Rus ilişkilerinin daha da güçlenmesinde önemli bir aşamayı oluşturacağını vurguladı.

Ziyaret sırasında, ikili işbirliği konularının yanı sıra tarafların üyesi olduğu Avrasya Ekonomik Birliği (AEB), Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT), Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) ve KGAÖ çerçevesindeki işbirliğinin ele alınacağını aktaran Abdumutalip, ayrıca ticaret ve ekonomik bağların güçlendirilmesi, yatırım ve sanayi alanında işbirliğinin genişletilmesi, askeri-teknik ve kültürel-insani ilişkilerin geliştirilmesi ile bölgesel güvenlik konularının ele alınacağını kaydetti.

Abdumutalip, ziyaret kapsamında ortak bildirinin yanı sıra ticaret, ekonomi, finans ve diğer alanlarda işbirliğini derinleştirmeyi amaçlayan bir dizi ikili belgenin imzalanmasının planlandığını da sözlerine ekledi.