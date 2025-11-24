Haberler

KGAÖ Zirvesi Bişkek'te Gerçekleşecek

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) liderleri, 27 Kasım'da Bişkek'te toplanarak güvenlik konularında ortak tutumlarını belirten bir belge kabul edecek. Zirvede uyuşturucu kaçakçılığı ve göçle mücadele gibi konular görüşülecek ve Rusya 2026 dönem başkanlığını devralacak.

Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) liderleri, 27 Kasım'da Bişkek'te yapılacak zirvede, güncel güvenlik konularındaki ortak tutumlarını yansıtan bildirge kabul edecek.

KGAÖ'ye üye Kırgızistan, Kazakistan, Tacikistan, Rusya, Belarus ve Ermenistan'ın liderleri, 27 Kasım'da Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te bir araya gelecek. Zirvenin gündeminde, uyuşturucu kaçakçılığı ve düzensiz göçle mücadelede işbirliğinin güçlendirilmesi konuları olacak.

Liderler ayrıca 2026-2029 dönemi için KGAÖ Genel Sekreteri adaylığını değerlendirecek.

Rusya, Bişkek'teki toplantıda 2026 dönem başkanlığını devralacak.

"Putin'in ziyareti, iki ülke arasındaki stratejik ortaklık ilişkilerinin geliştirilmesinde önemli adım olacak"

Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı Dış Politika Daire Başkanı Sagınbek Abdumutalip, KGAÖ zirvesinin 26-27 Kasım'da Bişkek'te yapılacağını ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile bir araya geleceğini belirtti.

Abdumutalip, Putin'in ziyaretinin iki ülke arasındaki stratejik ortaklık ve müttefiklik ilişkilerinin geliştirilmesinde önemli bir adım olacağını, dostluk, güven ve karşılıklı destek ilkelerine dayalı Kırgız-Rus ilişkilerinin daha da güçlenmesinde önemli bir aşamayı oluşturacağını vurguladı.

Ziyaret sırasında, ikili işbirliği konularının yanı sıra tarafların üyesi olduğu Avrasya Ekonomik Birliği (AEB), Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT), Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) ve KGAÖ çerçevesindeki işbirliğinin ele alınacağını aktaran Abdumutalip, ayrıca ticaret ve ekonomik bağların güçlendirilmesi, yatırım ve sanayi alanında işbirliğinin genişletilmesi, askeri-teknik ve kültürel-insani ilişkilerin geliştirilmesi ile bölgesel güvenlik konularının ele alınacağını kaydetti.

Abdumutalip, ziyaret kapsamında ortak bildirinin yanı sıra ticaret, ekonomi, finans ve diğer alanlarda işbirliğini derinleştirmeyi amaçlayan bir dizi ikili belgenin imzalanmasının planlandığını da sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Nazir Aliyev Tayfur - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan butona bastı, 15 bin öğretmen ataması gerçekleşti

Cumhurbaşkanı Erdoğan butona bastı, binlerce gencin hayali gerçekleşti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Milyoner'e ilk dakikadan veda etti! Elendiği soru stüdyoda soğuk duş etkisi yarattı

Yarışmacının ilk soruya verdiği cevapla stüdyo buz kesti
Hem Türkçe hem İngilizce yazdı! Yüksel Yıldırım'ın kızından Beşiktaş taraftarına tepki

Babasına edilen küfürleri duyunca hemen telefona sarıldı
Fenerbahçe'nin UEFA listesinde değişiklik

UEFA listesinde değişiklik! İşte kadrodan çıkan ve giren isim
Trafikte tartıştığı sürücüye saldırmak isterken ölümden döndü

İlahi adalet! Tartıştığı sürücüye saldırmak isterken ölümden döndü
Milyoner'e ilk dakikadan veda etti! Elendiği soru stüdyoda soğuk duş etkisi yarattı

Yarışmacının ilk soruya verdiği cevapla stüdyo buz kesti
Okan Buruk'tan Osimhen ve sakat oyuncular ile ilgili açıklama

Forma giyebilecek mi? Okan Buruk'tan Osimhen açıklaması
Erdoğan: Kılıçdaroğlu koyunlarında besledikleri yılanlardan rahatsız olmuş ve isyan etmiş

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na destek! Bu sözler çok konuşulur
Bakanlık Türkiye'nin ünlü kozmetik devi için düğmeye bastı! 11 üründe tespit edildi

Bakanlık Türkiye'nin ünlü kozmetik devi için düğmeye bastı
Serdar Ortaç'ın eski eşinden intikam almak için başvurduğu yöntem akılalmaz

Serdar Ortaç'tan akılalmaz intikam! Eski eşini çılgına çevirdi
Erdoğan 'Felaketi yaşıyoruz' demişti, nüfus rakamları haklı çıkardı

Erdoğan "Felaketi yaşıyoruz" demişti, rakamlar haklı çıkardı
Union Saint-Gilloise'dan Galatasaray ve Fenerbahçe kıyası: Atmosfer daha çılgın

G.Saray ve Fenerbahçe'yi kıyasladılar: Atmosferleri daha çılgın
Hande Erçel'e sette doğum günü sürprizi

Şaşkınlığı yüzüne yansıdı! Sette sürpriz doğum günü pastası
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan komisyonun İmralı kararına ilk yorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan komisyonun İmralı kararına ilk yorum
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.