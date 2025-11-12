KESK Heyeti Saadet Partisi ile Kamu Emekçilerinin Sorunlarını Görüştü

(ANKARA) - KESK Eş Genel Başkanı Ayfer Koçak, Genel Sekreter Sevgi Yılmaz ve Eğitim, Örgütlenme ve Basın Yayın Sekreteri Sema Pınar'dan oluşan KESK heyeti, TBMM'de Saadet Partisi Grup Başkanvekili Bülent Kaya ile bir araya geldi.

KESK'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre görüşmede, Sicil Affı, 2026 Bütçesi ve kamu emekçilerinin sorunları ele alındı.

KESK heyeti, kamu emekçilerinin taleplerinin bütçede karşılık bulması, adil bir gelir dağılımının sağlanması ve kamu hizmetlerinin nitelikli ve erişilebilir hale getirilmesi yönündeki görüş ve önerilerini paylaştı.