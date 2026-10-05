KESK, 2026 hedefi yüzde 28,4'e çıkarılınca toplu sözleşmenin kadük olduğunu söyledi

(ANKARA) - KESK'ten enflasyon verilerine ilişkin yapılan açıklamada, "2026 yılı enflasyon hedefinin yüzde 28,4, 2027 enflasyon hedefinin ise daha bugünden yüzde 21 olarak açıklandığı koşullarda milyonlarca kamu emekçisine ve emekliye 'toplu sözleşme' artışı adı altında sefalet zamları dayatılması kabul edilemez. Maaşlarımızın, ücretlerimizin sahte enflasyon hedeflerine ayarlanmasından, her geçen ay açlık sınırına daha fazla yaklaştırılmasından bıktık" denildi.

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu'nun (KESK), sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"TÜİK tarafından bugün açıklanan verilere göre enflasyon son 3 ayda yüzde 5,6 artmıştır. Bu durumda milyonlarca kamu emekçisinin ve emeklinin Temmuz maaşlarında yapılan yüzde 7'lik 'Toplu Sözleşme zammı' sadece 3 ayda buharlaşmıştır. Bilindiği üzere 2026-2027 yıllarını kapsayan 8. Dönem 'Toplu Sözleşme' sürecinde 2026 yılı enflasyon hedefi yüzde 16, 2027 hedefi ise yüzde 9 olarak açıklanmıştır. Maaşlarımızın ise iktidarın noterliğini yapan Hakem Kurulu kararı ile altışar aylık dilimler halinde 2026 için yüzde 11 + yüzde 7, 2027 yılı için ise yüzde 5 + yüzde 4 arttırılmasına karar verilmiştir. Ancak enflasyon hedefleri 'revize' adı altında sürekli attırılmıştır.

En son 7 Eylül'de açıklanan OVP'ye göre toplu sözleşme sürecinde yüzde 16 olarak açıklanan 2026 enflasyon hedefi 12,4 puan artırılarak yüzde 28,4'e çıkarılmıştır. Toplu sözleşme sürecinde yüzde 9 olarak açıklanan 2027 enflasyon hedefi ise yaklaşık 2,3 kat artırılarak yüzde 21'e çıkarılmıştır. Maaş artışlarımızın tutmayacağı daha baştan belli enflasyon hedeflerine dayalı bu oyunu her yıl yaşadığımız için sadece son 5 yılda reel maaşlarımızda yaşanan erime yüzde 40'ı aşmıştır. Bugün ortalama kamu emekçisi maaşı yoksulluk sınırının yarısının sadece bir tık üzerindedir. Ortalama kamu emekçisi emeklisi maaşı ise çoktan açlık sınırının altında kalmıştır.

Bugün ortaya çıkan tablo KESK olarak aylardır sürdürdüğümüz 'İnsanca Yaşam İçin Ek Zam İstiyoruz' talebinin ne kadar yakıcı ve acil bir talep olduğunu ispatlamaktadır. Geldiğimiz noktada suni TÜİK verilerine göre bile mevcut Toplu Sözleşme geçersiz hale gelmiştir. Kadük olmuştur. 2026 yılı enflasyon hedefinin yüzde 28,4, 2027 enflasyon hedefinin ise daha bugünden yüzde 21 olarak açıklandığı koşullarda milyonlarca kamu emekçisine ve emekliye 'toplu sözleşme' artışı adı altında sefalet zamları dayatılması kabul edilemez.

"TÜİK'İN SAHTE ENFLASYON VERİLERİNDEN BIKTIK"

En düşük kamu emekçisi maaşının kira, ulaşım, aile yardımı gibi sosyal ödemelerle yoksulluk sınırının üzerine çıkarılmasını, ilave seyyanen ödenek başta olmak üzere mevcut tüm ek ödemelerin taban aylığımıza ve mevcut emekli aylıklarına yansıtılmasını istiyoruz. Maaşlardan, ücretlerden kaynakta, peşin peşin kesilen Gelir Vergisi 1. Dilim oranının yüzde 10'a indirilmesini istiyoruz. Maaşlarımızın, ücretlerimizin sahte enflasyon hedeflerine ayarlanmasından, her geçen ay açlık sınırına daha fazla yaklaştırılmasından bıktık. TÜİK'in sahte enflasyon verilerinden bıktık. Fon-Borsa vurgunu gibi yolsuzluklardan, vergi affı ve vergi teşviki, hazine garantisi gibi kaynaklardan beslenenler ülkeyi soyup soğana çevirirken işçisi, kamu emekçisi, emeklisi, asgari ücretlisi ile toplumun ezici çoğunluğunu oluşturan bizlere yoksulluk ve sefalet dayatılmasından bıktık."

Kaynak: ANKA