Kesikköprü ve Kapulukaya HES'lerinin Özelleştirilmesi Onaylandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, EÜAŞ'a ait Kesikköprü ve Kapulukaya hidroelektrik santrallerinin özelleştirilmesini onayladı. Santraller, 3 milyar 630 milyon lira bedelle Akkuş Mimarlık İnşaat'a devredilecek.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığının (ÖİB) Elektrik Üretim Anonim Şirketine (EÜAŞ) ait Kesikköprü ve Kapulukaya hidroelektrik santrallerinin ( Hes ) özelleştirilmesi için gerçekleştirdiği ihalenin onaylanması kararlaştırıldı.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, ÖİB'nin, EÜAŞ'a ait Kesikköprü ve Kapulukaya HES'leri, bu santraller tarafından kullanılan taşınmazlar ile bu alanlara yönelik kullanım izinlerinin bir bütün halinde 3 milyar 630 milyon lira bedelle en yüksek teklifi veren Akkuş Mimarlık İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret AŞ'ye "işletme hakkının verilmesi" yöntemiyle devredilmesine ilişkin kararı onaylandı.

Kaynak: AA / Mert Davut - Güncel
TBMM Başkanı Kurtulmuş'a peş peşe ziyaretler! Önce Erdoğan'ı sonra Kalın'ı ağırladı

Ankara'da trafik hızlandı! Kurtulmuş'a peş peşe iki kritik ziyaret
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Terörsüz Türkiye' mesajı: Tarihi müjdeyi yakında vereceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tarihi müjdeyi yakında vereceğiz
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.