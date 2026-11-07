Keşan İlçe Tarım ekipleri köy ve mahallelerde saha denetimlerini tamamladı

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Keşan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince, ilçede tarımsal üretim ve gıda güvenliğine yönelik saha çalışmaları yapıldı.

Müdürlük tarafından yapılan açıklamaya göre, hafta boyunca Şükrüköy'deki meyve bahçelerinde meyve sineği kontrolleri, Yayla köyündeki balıkçı barınağında su ürünleri denetimleri gerçekleştirildi.

İzzetiye Mahallesi'nde kanola çıkış kontrolleri yapan ekipler, ilçe merkezindeki gıda işletmelerini de denetledi.

Çalışmalar kapsamında çeşitli köylerde küçükbaş hayvanların aşılanması ve küpelenmesi işlemleri de yapıldı.

Edirne'de tekvando müsabakalarında iki öğrenci il birincisi oldu

Edirne Atatürk Ortaokulu öğrencileri Atakan Peynirci ve Yağız Kısagüme, okullar arası Yıldız Erkekler Tekvando Müsabakalarında kendi sıkletlerinde birincilik kazandı.

Edirne Atatürk Ortaokulu tarafından yapılan açıklamaya göre, müsabakalarda dereceye giren öğrencilerin madalyaları Müdür Yardımcısı Ebru Durel tarafından takdim edildi.

Okul yönetimi, öğrencileri ve beden eğitimi öğretmenleri Deniz Koç ile Murat Çık'ı tebrik etti.

Edirne Belediyesinin çocuk etkinlik merkezinde atölye çalışmaları sürüyor

Edirne Belediyesinin Çocuk Etkinlik Merkezi'nde çocuklara yönelik atölye çalışmaları devam ediyor.

Edirne Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, merkezde hafta boyunca çocukların katılımıyla çeşitli atölye etkinlikleri düzenlendi.

Etkinliklerde çocukların yaratıcılıklarını geliştirmeleri, keşfederek öğrenmeleri ve sosyal etkinliklerle vakit geçirmeleri amaçlanıyor.

Çocuk Etkinlik Merkezi'ndeki atölyelerin her hafta pazartesi, salı ve cuma günleri gerçekleştirildiği bildirildi.

Kaynak: AA