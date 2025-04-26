Keşan'da Nitelikli İşgücü Yetiştirme Programı Protokolü İmzalandı
Keşan ilçesinde iş gücünü nitelikli hale getirmek amacıyla Mesleki Eğitim Kursları protokolü imzalandı. Protokol, CNC Makine ve Programlama, Muhasebe ile Akaryakıt İstasyonu Görevlisi alanlarında eğitim almış adayların istihdamını hedefliyor.
Keşan ilçesinde Nitelikli İşgücü Yetiştirme Programı, Mesleki Eğitim Kursları protokolü imzalandı.
Keşan Ticaret ve Sanayi Odası'ndan (TSO) yapılan açıklamaya göre, Edirne İşkur Müdürü Şengül Çildam ve Keşan TSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Murat Arıkan program hakkında fikir alışverişinde bulundu.
Çildam ve Arıkan toplantının ardından protokolü imzaladı.
Protokol kapsamında CNC Makine ve Programlama, Muhasebe, Akaryakıt İstasyonu Görevlisi alanlarında personel ihtiyacı olan işletmelere mesleki eğitim almış olan adayların, istihdam edilmesine olanak sağlanacak.
Kaynak: AA / Cihan Demirci - Güncel