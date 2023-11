Keşan'da Kulakları ve Kuyruğu Kesilmiş Yavru Köpek Bulundu

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde Sokak Hayvanları Koruma Derneği (KE-HAYKO) Canevi Barınağı önüne kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce bırakılmış ağzı bağlı çuvalda karton koli içerisine konulmuş kulakları ve kuyruğu kesik yavru köpek bulundu.

Dün, sabah saatlerinde köpeklerin bakımını yapmak üzere KE-HAYKO'nun İspat Cami Mahallesi Kurtuluş Caddesi üzerindeki canevi barınağına gelen görevli, barınak önüne bırakılmış ağzı iple bağlı çuvalı fark etti. Çuvalın ipini çözen barınak görevlisi içinde karton koliye konulmuş kulakları ve kuyruğu kesik yavru köpek buldu. Veteriner kliniğine götürülen 2.5 aylık erkek yavru köpeğin sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi. Yavru köpek daha sonra canevi barınağına getirilerek, bakıma alındı. Yavru köpek aynı gün barınağa gelen ve ilçeye bağlı İstasyon Mahallesi'nde yaşayan Serdar Yumuşak (45) ve oğlu Mirhan Yumuşak (11) tarafından sahiplenildi. Köpeğe, 'Gofret' ismi konuldu.

'O BİR CAN, EŞYA DEĞİL'

KE-HAYKO Başkanı Sevinç Cebeci, bu tarz olumsuzluklarla sıklıkla karşılaşmaya başladıklarını belirterek, Geçen Pazartesi gecesi, canevi barınağımızın önüne ağzı bağlı bir çuval bırakılmış. Dün sabah görevli arkadaşımızda geldiğinde çuvalı açtığında bir kolinin içerisinde kulakları ve kuyruğu kesilmiş 2.5 aylık bir köpek bulmuş. Biz buna çok üzüldük. Hemen muayene ettirdik. Gayet sağlıklıydı. Aynı gün içerisinde de çok güzel bir aile baba, oğul gelip köpeği sahiplendi. Üzüntümüzün karşılığında bir sevinç ve mutluluk yaşadık. Ama biz artık üzüntü yaşamak istemiyoruz. Gün geçmiyor ki bir köpek vurulsun, bir köpek işkence görsün, bir kazalı kedi veya köpek bize getirilsin. İmkanlarımız var. Keşan Belediyesi'nin yeri var. Derneğimizin bir yeri var. Hiç olmadı onu çuvala koyup ağzını bağlamak yerine, ölüme atmak yerine onu dışarıya salın. Elbette vicdanlı bir insan çıkacak ve bahçesine alacaktır. Biz artık kötülük istemiyoruz, Keşan'da bunları yaşamak istemiyoruz. Bu yapılanı kınıyoruz. Sonuçta o bir can, eşya değil. Biz toplum olarak her şeyin güzelini yaşamalıyız. Biz Türk'üz, Müslümanız her şeyin düzgününü yaşamalıyız dedi.