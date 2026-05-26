Haberler

Kerkük'te kurbanlık pazarlarında yoğunluk yaşanıyor

Kerkük'te kurbanlık pazarlarında yoğunluk yaşanıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Irak'ın Kerkük kentindeki Tazehurmatu nahiyesinde kurulan kurban pazarları, bayram arifesinde yoğun ilgi görüyor. Besiciler satışlardan memnun olduklarını, fiyatlardaki artışa rağmen talebin yüksek olduğunu belirtiyor.

Irak'ın Kerkük kentinin güneyindeki Tazehurmatu nahiyesinde kurulan kurban pazarları yoğun ilgi görüyor.

Kurban Bayramı arifesinde Tazehurmatu nahiyesindeki büyükbaş ve küçükbaş hayvan pazarlarında hareketlilik yaşandı.

Sabahın erken saatlerinden itibaren pazara gelen vatandaşlar ile besiciler arasında sıkı pazarlıklar yapıldı.

Besici Kays Mehran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu bayram kurban pazarında hareketlilik olduğunu söyledi.

Satışlardan memnun olduklarını belirten Mehran, küçükbaş ve büyükbaş hayvan satışlarına ilginin büyük olduğunu aktardı.

Besici Ali Abdi, pazarın Kurban Bayramı boyunca açık olacağını bildirdi.

Fiyatlarda artış olduğunu aktaran Abdi, buna rağmen talebin yüksek olmasının memnuniyet verici olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Ali Makram Ghareeb
Kılıçdaroğlu, Özel'in grup başkanlığının iptali için TBMM'ye başvurdu

Kılıçdaroğlu, Özgür Özel ile ilgili başvurusunu yaptı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Araç sahiplerine güzel haber! Benzine dev indirim geliyor

Araç sahiplerinin keyfini yerine getirecek dev indirim geliyor
''Büyüyünce Neuer olacağım'' diyordu! Şimdi tüm Türkiye onu tanıyor

Bu küçük çocuğu tanıdınız mı? Şimdi tüm Türkiye adını ezbere biliyor
Yıllarca Fenerbahçe'de oynamıştı: Galatasaray'la anlaşmaya vardı

5 yıl Fenerbahçe'de oynamıştı: Galatasaray'a transfer oldu
Arda Güler: Ancelotti, 'En iyi orta sahalardan olacaksın' dediğinde bile sağ kanatta oynattı

Arda'ya yaptığı kötülüğü 40 yıllık düşmanı bile yapmaz
Milan'dan Icardi'ye teklif! Duyar duymaz cevapladı

Icardi'ye dev teklif! Duyar duymaz cevapladı
Beşiktaş ve Galatasaray, Gedson Fernandes transferinde karşı karşıya

Transferde ters köşe!
İbrahim Tatlıses imaj tazeledi: İşte buradayım

Bu halini unutun! İbrahim Tatlıses'in değişimi şaşırttı