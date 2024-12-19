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Kerç Boğazı'nda Petrol Tankeri Felaketi: Çevreyi Kirletti

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Rusya'nın Kerç Boğazı'nda ikiye ayrılan petrol tankerinin neden olduğu sızıntılar, Karadeniz'e yayılarak çevre felaketine yol açtı. Acil durum ekipleri, kıyılardaki petrolü temizlemek için harekete geçti.

Kerç Boğazı'nda ikiye ayrılan petrol tankeri çevre felaketine neden oldu

MOSKOVA - Kerç Boğazı'nda geçtiğimiz günlerde Rus petrol tankerinin ikiye ayrılması sonucu yaşanan sızıntı nedeniyle Rusya kıyıları petrole bulandı.

Rusya'nın güneyinde, Karadeniz ile Azak denizini bağlayan Kerç Boğazı'nda 15 Aralık'ta Volgoneft 212 adlı Rus petrol tankerinin ikiye ayrılması nedeniyle yaşanan sızıntıda Rusya kıyıları petrole bulandı. Karadeniz'e yayılan 4 tondan fazla petrol çevre felaketine neden oldu.

Karadeniz'e kıyısında Rusya'ya bağlı Krasnodar Bölgesi'ndeki turistik nokta olan Anapa kasabasının yanı sıra Veselovka köyü ve Blagoveshchenskaya köyü kıyılarında sızan petrol doğal yaşamı olumsuz etkiledi. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'na bağlı ekipler ve gönüllüler, sahillerde biriken petrolü temizlemeye çalışırken, çok sayıda kuş ve yunus telef oldu.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, felaketin ilk gününden bu yana 400 personel ve 60 araç ile duruma müdahale edildiğini, 4,2 kilometrelik alanın temizlendiğini duyurdu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Karadeniz'deki çevre felaketine değinerek, "Gemi kazasının ardından bölge valisine ve Acil Durumlar Bakanlığı'na önlem alınması için talimat verdim. En yakın zamanda bu felaketin izleri silinecek" dedi.

Şiddetli fırtına nedeniyle Volgoneft 212, ortadan ikiye ayrılarak batmış, bir diğer tanker Volgoneft-239 ise sürüklenmişti. Tankerlerde bulunan 29 denizciden 28'i sağ olarak kurtarılmış, 1 denizci hayatını kaybetmişti.

Kerç Boğazı'nda Petrol Tankeri Felaketi: Çevreyi Kirletti
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERHAN ALTIPARMAK - Güncel
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