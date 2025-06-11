Kerala Açıklarındaki Yük Gemisinde Yangın: 4 Mürettebat Kayboldu

Hindistan'ın güneybatısındaki Kerala eyaleti açıklarında bir yük gemisinde çıkan büyük yangında kaybolan mürettebattan 4 kişi halen aranıyor.

New Delhi merkezli NDTV haberine göre, eyaletin Umman Denizi'ne bakan açıklarında seyreden Singapur bandıralı "MV Wan Hai 503" konteyner gemisinde hafta sonu yaşanan patlama sonrası çıkan yangın devam ediyor.

İhbar sonrası sahil güvenlik ekiplerinin kapsamlı arama-tarama çalışmaları sonucu 22 mürettebatlı geminin 18 çalışanı kurtarılırken, 4'ü ise halen aranıyor.

İkisi "kritik düzeyli yanıklara" sahip 6 mürettebat hastaneye kaldırılırken, patlama sonrası gemide çıkan yangının ise sürdüğü bildirildi.

Hindustan Times haberinde geminin "tehlikeli ve yanabilir kargosu" dolayısıyla yangın söndürme faaliyetlerinde "zamanla yarışıldığı" aktarıldı.

Hindistan Ulusal Okyanus Bilgi Hizmetleri Merkezi (INCOIS), patlama ve yangın sonrası "sürüklenen konteynerler ve olası bir petrol sızıntısı" uyarısı yaptı.

7 Haziran'da Sri Lanka'nın Kolombo kentinden ayrılan 269 ??metrelik geminin, hafta başında Hindistan'ın Mumbai kentine varması bekleniyordu.

"Daha fazla konteyner alev alıyor"

Hindistan Sahil Güvenlik Komutanı Amit Uniyal, açıklamasında, yangını kontrol altına almayı hedeflediklerini ancak "daha da kötüleştiğini" bildirdi.

Duman bulutlarının yükseldiğini kaydeden Uniyal, geminin 10-15 derece eğildiği bilgisini vererek, "Batacağını söyleyemem. Daha fazla konteyner alev alıyor." ifadesini kullandı.

Sosyal medyaya yansıyan paylaşımlarda "yangının geminin ortasından konaklama bloğunun önündeki konteyner bölmesine kadar yayıldığı" belirtildi.

CNN'in haberine göre Singapur merkezli gemi operatörü Wan Hai Lines Pte Ltd. olaya yönelik soruşturma başlatılacağını açıkladı.

25 Mayıs'ta Kerala açıklarında, Liberya bandıralı "MSC ELSA 3" yük gemisi, kargosundaki 13'ü tehlikeli olmak üzere 600'den fazla konteyneriyle batmıştı.