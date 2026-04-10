Kenya ve Fas arasında 11 işbirliği anlaşması imzalandı

PORT Kenya ve Fas arasında 11 ikili işbirliği anlaşması imzalandı.

Kenya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre dün Nairobi'de Kenya-Fas Birinci Ortak İşbirliği Komisyonu (JCC) Bakanlar Oturumu düzenlendi.

Kenya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Musalia Mudavadi ile Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita'nın katıldığı toplantıda, 11 ikili işbirliği anlaşması imzalandı.

İmzalanan anlaşmalar arasında, tarım, adalet, sağlık, balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliği, toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadınların güçlendirilmesi, kültürel işbirliği, yükseköğretim, burslar, stajlar ve uzmanlık paylaşımı, spor, diplomatik ve hizmet pasaportu sahipleri için vize muafiyeti ile yaban hayatı alanlarında işbirliği yer aldı.

Kenya Dışişleri Bakanı Mudavadi, programda yaptığı konuşmada, "Bu anlaşmalar artık somut işbirliğinin temelini atıyor. Başarımızın gerçek ölçütü, imzalanan belgeler değil, bu anlaşmaların vatandaşlarımızın hayatında yaratacağı etki olacaktır." dedi.

Ulaşım ve bağlantısallığın stratejik önemine dikkati çeken Mudavadi, "Kenya ürünleri ve işletmeleri için Fas pazarında ve ötesinde fırsatları genişletmeye kararlıyız. Ayrıca iş dünyalarımız arasında daha yakın işbirliğinin teşvik edilmesi ihtiyacını da ele aldık." diye konuştu.

Fas Dışişleri Bakanı Burita ise Fas'ın, Kenya-Fas Ortak İşbirliği Komisyonu'nun ikili işbirliğine yeni bir ivme kazandıracağına dair güçlü inancını vurguladı.

Burita, "Fas-Kenya ilişkilerinin önümüzdeki yıllarda karşılıklı saygı, ortak öncelikler ve sürdürülebilir kalkınmaya yönelik ortak vizyon temelinde önemli ilerleme kaydedeceğine inanıyoruz." şeklinde konuştu.