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Kenya, Nairobi Havalimanı'nın modernizasyonu için Çin'den bir firmayla anlaştı

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Kenya hükümeti, başkent Nairobi'deki Jomo Kenyatta Uluslararası Havalimanı'nı genişletmek ve modernize etmek amacıyla Çin merkezli China Road and Bridge Corporation ile 1,2 milyar dolarlık anlaşma imzaladı. Proje kapsamında yeni terminal, destek tesisleri inşası ve altyapı modernizasyonu yapılacak.

Kenya hükümeti, başkent Nairobi'deki Jomo Kenyatta Uluslararası Havalimanı'nı genişletmek için Çin'den bir şirketle 1,2 milyar dolarlık anlaşmaya imza attı.

Kenya Ulaştırma Bakanı Davis Chirchir, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, hükümetin, Jomo Kenyatta Uluslararası Havalimanı'nın genişletilmesi amacıyla China Road and Bridge Corporation (CRBC) isimli şirketle anlaşma imzalandığını bildirdi.

Sözleşmenin Sivil Havacılık ve Uzay Geliştirme Departmanı Genel Sekreteri Teresia Mbaika ile CRBC Genel Müdürü Yu Xiaodong tarafından imzalandığını belirten Chirchir, projenin yeni bir terminal binası ve destek tesislerinin inşasını, mevcut altyapının modernizasyonunu ve havalimanı operasyonlarının geliştirilmesini kapsadığını ifade etti.

1,2 milyar dolarlık anlaşmayla havalimanının güvenlik standartlarının yükseltilmesi, operasyonel verimliliğin artırılmasının hedeflendiğini belirten Chirchir, bu projeyle Kenya'nın Afrika'nın önde gelen havacılık merkezlerinden biri konumuna geleceğini kaydetti.

Proje kapsamında havalimanındaki tesisler de yenilenecek.

Modernizasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından havalimanındaki yoğunluğun azalması, yolcu deneyiminin iyileştirilmesi, kargo kapasitesinin artırılması, Kenya'nın bölgesel havacılık ve lojistik merkezi olma hedefinin desteklenmesi bekleniyor.

Kenya'nın ana uluslararası havalimanı olan Jomo Kenyatta, Afrika'yı Avrupa, Asya ve Orta Doğu'ya bağlayan önemli transit merkezlerinden biri olarak faaliyet gösteriyor.

Kaynak: AA / Gülsüm İncekaya
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