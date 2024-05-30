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Kenya Devlet Başkanı Ruto, ABD ziyaretinde uçak parasını arkadaşlarından aldığını söyledi

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Kenya Devlet Başkanı William Ruto, geçen hafta ABD'ye düzenlediği resmi ziyaretinde uçak parasını arkadaşlarının yardımıyla karşıladığını açıkladı. Ruto, kullandığı jetin ulusal hava yolu şirketinden daha ucuz olduğunu belirterek eleştirilere cevap verdi.

Kenya Devlet Başkanı William Ruto, geçen hafta ABD'ye düzenlediği resmi ziyaretinde uçak parası ödemesine "arkadaşlarının" yardım ettiğini söyledi.

Başkent Nairobi'de basına açıklama yapan Ruto, kullandığı jetin ulusal hava yolu şirketinden daha ucuz olduğunu öne sürerek, seyahatin maliyetine ilişkin eleştirilere karşı kendini savundu.

Ruto, uçak masraflarıyla ilgili tartışmalara cevap verirken "ABD ziyaretinde uçak parasını arkadaşlarım verdi." dedi.

Sosyal medyada ise bazı Kenyalılar, Ruto'nun açıklamasına tepki gösterdi.

Kendisine uçak parasıyla ilgili yardım eden kişilerin kim olduğunu açıklamayan Ruto, 24 Mayıs'ta ABD'ye üç günlük resmi ziyaret düzenlemişti.

Kaynak: AA / Güncel

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