Kenya'da vergi artışlarına karşı düzenlenen gösteriler şiddet olaylarına dönüştü

Muhalif Azimio koalisyonunun başkent Nairobi, Mombasa ile Kisumu'da düzenlediği gösterilerde polis ve göstericiler arasında çatışmalar yaşandı. Gösterilere katılanlar, vergi artışlarının hayat pahalılığını daha da artırdığını belirterek hükümetin bu kararını protesto etti. Gösterilerde çok sayıda kişi gözaltına alındı ve şiddet olayları yaşandı.

Kenya'da vergi artışlarını öngören yasaya tepki olarak düzenlenen gösteriler şiddet olaylarına dönüştü.

Muhalif Azimio koalisyonunun başkent Nairobi, Mombasa ile Kisumu'da başlattığı ve 3 gün sürmesi planlanan gösterilerde, polis ve göstericiler çatıştı.

Çok sayıda kişiyi gözaltına alan polis, yolları kapatanlara biber gazıyla müdahale etti.

Kisumu'da bir pazar yerinde yangın çıktı, Nairobi'de duyulan silah sesleri paniğe yol açtı.

Öte yandan, Azimio lideri Raila Odinga protestoların yarın sabah devam edeceğini açıkladı.

300'den fazla kişi gözaltında

İçişleri Bakanı Kithure Kindiki, gösterilerde şimdiye kadar 300'den fazla kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Gözaltına alınanların mülke zarar verme ve yağmalama gibi suçlarla karşı karşıya olduğunu kaydeden Bakan Kindiki, ülkenin büyük bölümünden sükunetin sağlandığını ifade etti.

Gösteriye katılan 35 yaşındaki iş kadını Jane Wambui, AA muhabirine, daha iyi bir gelecek umuduyla William Ruto'ya oy verdiklerini ancak artan vergilerden ötürü ay sonunu bile getiremediklerini söyledi.

50 yaşındaki taksi şoförü Samuel Mwangi de artan yakıt fiyatlarının "işlerini öldürdüğünü", kazançlarının büyük kısmının yakıta gittiğini ifade etti.

Protestolar öncesi hükümet tüm eğitim kurumlarını tatil etmişti.

Kenya'da geçen hafta muhalifler tarafından başkent Nairobi ve Mombasa başta olmak üzere çok sayıda şehirde yapılan gösterilerde, 10 kişi hayatını kaybetmişti.

Hükümetin çıkardığı ancak Anayasa Mahkemesinin itirazlar üzerine yürütmesini durdurduğu vergi artışlarını öngören yasaya karşı çıkan muhalifler, hayat pahalılığının son bulmasını istiyor.