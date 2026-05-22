Haberler

Kenya hükümeti dizel fiyatlarını düşürmeyi planlıyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kenya Devlet Başkanı William Ruto, artan akaryakıt fiyatlarına karşı süren protestoların ardından, haziran-temmuz döneminden itibaren dizel fiyatlarını litre başına 10 Kenya şilini düşüreceklerini açıkladı. Ruto, hükümetin yakıt sübvansiyonları ve vergi indirimleriyle halkı korumak için 217 milyon dolar harcadığını belirtti.

Akaryakıt fiyatlarına karşı protestoların sürdüğü Kenya'da, Devlet Başkanı William Ruto, bir sonraki yakıt fiyatlandırma döneminde dizel fiyatlarını düşüreceklerini duyurdu.

Ruto, Mombasa şehrinden yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, hükümetin tüketicileri ve ulaştırma sektörünü rahatlatmak amacıyla haziran-temmuz fiyatlandırma döneminden itibaren dizel fiyatlarını litre başına 10 Kenya şilini (0,077 dolar) düşüreceğini söyledi.

Uluslararası dizel fiyatlarının şubat sonundan bu yana yüzde 118 oranında yükseldiğini belirten Ruto, yakıt krizinin nedenini Hürmüz Boğazı'ndaki istikrarsızlıkla bağlantılı küresel enerji piyasalarındaki aksaklıklar olarak gösterdi.

Ruto, hükümetin müdahale tedbirlerini savunarak, yetkililerin nisan-haziran arasındaki fiyatlandırma dönemlerinde, halkı yüksek fiyatların etkisinden korumak için yakıt sübvansiyonları ve vergi indirimleri yoluyla 28,19 milyar Kenya şilini (yaklaşık 217 milyon dolar) harcadığını kaydetti.

Hükümet müdahalesi olmasa, Kenya'da dizel fiyatlarının litre başına 232,86 şilin (1,79 dolar) yerine yaklaşık 277,75 şilin (2,14 dolar) olacağını ifade eden Ruto, petrol ürünleri üzerindeki katma değer vergisini yüzde 16'dan 8'e düşürmenin hükümete 14,4 milyar şilin (yaklaşık 111 milyon dolar) gelir kaybına neden olduğunu aktardı.

Kenya'da 15 Mayıs'ta açıklanan yeni tarifeyle dizel fiyatlarının yüzde 23,5, benzin fiyatlarının ise yüzde 8 artması kamuoyunda tepkilere neden olmuştu.

Akaryakıt fiyatlarına yapılan zamların ardından ülke genelinde düzenlenen protestolar sırasında 4 gösterici hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA / Saadet Firdevs Aparı Bayram
CHP'nin mutlak butlan itirazına mahkemeden ret

CHP'nin mutlak butlan itirazıyla ilgili mahkeme kararını verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kırmızı bültenle aranan Umut Altaş ilk kez konuştu! Gülistan'ın neden öldürüldüğünü anlattı

Dosyanın kilit ismi ilk kez konuştu, cinayetle ilgili her şeyi anlattı
Tarihi adım! T.C. kimlik kartları Müzekart'a dönüşüyor

Tarihi adım! T.C. kimlik kartları Müzekart'a dönüşüyor
Kılıçdaroğlu, 2 milyon takipçisini kaybetti

Kılıçdaroğlu'nun milyonluk kaybı

Özgür Özel saat verip çağrı yaptı: Ülkesini seven herkesi direnmeye davet ediyorum

Başkent'te tansiyon yüksek! Özel saat verip vatandaşlara çağrı yaptı
Tekirdağ'da 10 dakikalık sağanak yolları dereye çevirdi

Tekirdağ'da 10 dakikalık sağanak yolları dereye çevirdi
Meyhane açılışında dua eden imamdan açıklama var: Allah’tan affımı diliyorum

Meyhane açılışında dua eden imam sessizliğini bozdu

Güle güle Ederson! Ayrılık paylaşımı eşinden geldi

Beklenen son gerçekleşti!